北市萬華一名9歲女童，因媽媽與阿姨先後確診，獨留女童一人在家，台北市議員應曉薇18日接獲女童母親電話求援，與萬華分局合力找到女童並將她安置，不料，卻傳出地方人士有不同意見，應曉薇19日表示，當日情況緊急，可能因此造成誤會，但對這些無謂的口水深感遺憾。

應曉薇表示，女童的媽媽11日篩檢確診後返家自主隔離，15日因症狀加重就醫隔離，女童委由阿姨照顧，但後來女童與阿姨皆被篩檢出確診，18日一早阿姨症狀加重就醫住院治療，剩女童一人在家。

應曉薇說，女童多次打電話給媽媽表示很害怕，媽媽遂打電話給她，希望她能親自到家裏關心女童。但因多次

聯繫不上，於是她聯絡萬華分局，由分局長張隆興通知華江派出所、並請救護車能儘快協助，期間她與團隊也持續趕往女童住處。

因事前已知女童確診，萬華分局員警提供應曉薇一件防護衣，應正在著裝時，突然發現女童已離家、坐在巷口椅子，於是應與警方全部陪同女童等候救護車，並安排後續環境的消毒處理。

應曉薇表示，期間警方與她的團隊在現場都有全程錄影，也看到里長辦公室人員在遠處拍照或錄影，團隊還向她揮手致意，不料，可能因當時情況緊急，導致里長不了解事情始末而產生誤解與批評。

應曉薇並檢附她們與女童母親、女童的電話聯繫記錄照片，希望里長能原諒當日因過於緊急，無法通知他的不夠周全，並感謝全程協助的警員、醫護人員。

(中時 )