52歲凍齡女星曹蘭是紅極一時的主持人，曾挑大樑主持《好彩頭》、《綜藝萬花筒》、《鑽石舞台》等多個當紅綜藝節目。然而她近日就在小禎主持節目中，大爆昔日惹怒綜藝大哥胡瓜往事，並搞笑鞠躬致歉：「在這邊我要對胡自雄(胡瓜本名)先生感到深深的抱歉。」

曹蘭近日在《聽媽媽的話》分享過往主持趣事，她說剛出道不懂綜藝大哥們的主持節奏，時常因為破哏被罵。她記得當年胡瓜在《鑽石舞台》訪問女團少女隊，故意用比較曖昧的方式問團員怎麼洗澡「妳都從上面洗還是下面洗」，她自嘲當時自己很無聊，竟然插話吐槽：「瓜哥，你怎麼都問人家這些東西啊！」

曹蘭自爆主持惹怒綜藝天王胡瓜。(影片自11:52開始)

曹蘭笑說胡瓜也是從前面就累積很久，已經對她很不滿了，此時又聽到她白目破哏，當場理智線斷掉，直接把手上麥克風狠狠往地上摔，再把西裝外套一脫怒吼：「我不錄了！我就是要問人家洗澡，妳這樣問我怎麼問得下去？」

曹蘭講完更當眾鞠躬致歉，「這種狀況其實並不是只有一次，在這邊我要對胡自雄先生感到深深的抱歉。」更加碼爆料自己還曾惹過「乃哥」徐乃麟生氣，一樣讓徐乃麟氣炸大吼不錄了。

(中時新聞網)