國內新冠肺炎疫情持續延燒，對國人生命健康造成威脅，源自於高雄的醫事行動聯盟19日發起徵集後備醫護人員行動，希望能結合民間力量，協助政府齊心協力共同抗疫。

醫事行動聯盟召集人楊佩樺表示，全國數日來已累積超過千名以上的確診案例，無論是病例數最多的雙北，或是中南部縣市，都必須全力戒備，動員一切能量來遏止疫情擴散。

楊佩樺指出，高雄目前的確診數量雖然不多，但由於台灣是一日生活圈，不少北部確診者都有高雄足跡，或是高雄人至北部不幸染疫。

楊佩樺表示，基於「同島一命，同城共生」的理念，醫事行動聯盟深知抗疫必須全體總動員，才能在艱困的戰役中獲勝，因此他們在臉書上發起後備「醫護人力」、「疫調公衛師」、「公衛護理師」等專業人員的徵召，希望超前部署，統籌可用人力，並在需要投入支援時，由「高雄市政府第一級流行疫情指揮中心」統一調配運用。

楊佩樺強調，這些後備人員已經具有相關專業知識，可以在最短時間內，透過衛生相關局處的加強訓練，直接投入抗疫戰線，為自己居住且深愛的家鄉高雄，貢獻一己心力。

(中時 )