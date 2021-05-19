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美國財政部長葉倫周二呼籲美國企業接受拜登政府的加稅計畫，藉此挹注在拜登構想的基礎建設計畫的預算，引發美國商會負責人 Suzanne Clark反彈，認為這樣的政策不利於就業市場復甦，加上高通膨疑慮、加密貨幣龍頭比特幣幾乎吐回今年漲幅，美股3大指數期貨盤前重挫。道瓊指數周三(19日)開盤大跌114.85點、以33,945.81點開出，隨後跌勢擴大至530點，科技股大跌，但較開盤收斂。

截至台灣時間19日晚間10點40分，道瓊工業平均指數大跌528.23點或1.55%、暫報33,532.43點；標普500指數下跌55.41點或1.34%、暫報4,072.42點；那斯達克指數下跌140.96點或1.06%、暫報13,162.68點；費城半導體指數下跌8.33點或0.28%、暫報2,920.82點。VIX指數狂飆6.12%。

5大科技巨頭全面走跌，電動車大廠特斯拉股價下跌3.73%、暫報556.32美元；台積電ADR股價下跌0.52%、暫報110.28美元；聯電ADR股價下跌近1%、暫報8.52美元。

Suzanne Clark在面對葉倫談話後，發表意見認為當前的經濟數據都顯示，加稅計畫只會讓美企處於不利，並傷害美國勞工權益，認為當前政府不該設立經濟復甦的阻礙。Suzanne Clark強調，他非常支持拜登政府的大基建計畫，但更傾向這些投資計畫採取使用者付費，當作支付的資金來源。

(中時新聞網)