有民眾今天在地方社團嘉義綠豆大小事中po出一張民眾搭火車口罩當眼罩戴的照片，發文的網友Tony Chang表示，朋友搭乘區間車2154車次從嘉義搭車北上，看到有人「口罩當眼罩戴」，直言是防疫老鼠屎，且聽說多次屢勸不聽，引來大批網友撻伐。經查該名男子是中正大學職員，校方也表示抱歉，會召開相關會議懲處。

此貼文一出，引來網友撻伐，有人說「大家好像都不怕罰錢，可以把處罰改成不戴口罩者，送去陪確診者一天嗎？看他們怕不怕」、「拜託請嘉義縣衛生局會同警察局調閱監視器請當事人到案說明啦，順便開罰了啦」，不少民眾直嘆他是「防疫老鼠屎」。

中正大學一名張姓職員通勤搭火車口罩當眼罩戴遭網友拍下指「防疫老鼠屎」。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

中正大學主祕楊宇勛表示，當事人張姓職員不願接受採訪，但根據他自述，每天都是搭火車通勤，路途中睡覺時，因平時呼吸有不順暢問題，睡覺的時候無意識將口罩就拉往上，但當下也沒有人提醒他。楊宇勛說，現在疫情嚴峻，同仁的行為確有不當，對社會感到抱歉，會針對同仁的行為會召集相關會議懲處。

嘉義縣衛生局長趙紋華強調，民眾若在公開場所不戴口罩且勸導不聽，經舉證移交衛生局，將依《傳染病防治法》，可罰3000至1萬5000元。

(中時 )