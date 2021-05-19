隨著疫情持續擴大，而台北區的負壓隔離病房數吃緊，中央流行疫情指揮中心呼籲輕症者留在家中，等候公衛人員通知。對此，台北市議員王世堅直言，我們國家沒有資源嗎？國家有責任有義務收治篩檢呈現陽性的患者，他更以建築專業指出，3天內就能建成集中檢疫所，但這樣很麻煩，不如徵用飯店、旅館，並進駐醫療資源，提供篩檢陽姓患者一定的保護。

王世堅19日在政論節目《平論無雙》中表示，3天前宣布輕症、無症狀者在家等候，「我就在想，我們又不是那種幾十萬人，上百萬人確診的國家，或者我們是甘比亞嗎？我們國家沒有資源嗎？」並指只要是陽性，即便PCR還沒做的患者，國家有責任、有義務收治。

王世堅直言，這些人好不容易出來快篩檢測出陽性，好不容易發現了，怎麼可以讓他們把病毒帶回家裡、社區，影響其他人？而且對患者也不公平，他們本來就應該得到國家給予的醫療資源。

王世堅指出，柯P和新北市長侯友宜在第一時間是對的，要設置集中檢疫所，時間也不會來不及，「我以建築專業來看，其實3天之內做的到，只要有空地，但是再張羅這麼多資源，要做組合屋，醫療資源進駐等等很麻煩」，不如乾脆徵飯店和旅館，只要取得業者同意，再來只要進駐醫護資源，要給篩檢陽姓提供一定的保護。

王世堅還說，台大醫院不管在醫學技術或醫療能量上，是全國首善的醫院、是全台醫療中心指標，幾天內要對6、7千位醫護人員和員工進行檢測是沒有問題，台大也一定要沒有問題，因為它是全國最大的醫學中心，大家要一起來保護。

(中時新聞網)