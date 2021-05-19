彭啟明表示，隨著鋒面離去，受到太平洋高壓再度西伸影響，明起各地天氣恢復炎熱(氣象局提供)

氣象局針對15縣市發布高溫警告，明(20日)中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷，有連續出現38度極端高溫的機率，需特別留意。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今天（19日）隨著鋒面逐漸遠離，天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區有零星短暫陣雨，午後大台北地區、東北部地區及各地山區仍有局部雷陣雨現象。「氣象達人」彭啟明表示，明起各地將愈來愈熱，午後雷陣雨帶來的水氣也有逐日增多現象，至於觀望已久的梅雨鋒面則有望在5月底報到。

明天（20日）各地天氣仍屬高溫炎熱、多雲到晴，僅花東有零星陣雨，午後宜蘭地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。西半部普遍高溫約33-35度，東半部約31-33度，氣象局針對15縣市發布高溫警告，明中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷，有連續出現38度極端高溫的機率，東南部地區有焚風發生的機率，請特別注意。

彭啟明表示，隨著鋒面離去，受到太平洋高壓再度西伸影響，明起各地天氣恢復炎熱。降雨部分，明起至周末，觀察到午後雷陣雨有逐漸增多的情形，不過，這些午後雷陣雨現象仍不夠緩解中南部缺水旱象。

彭啟明指出，預測顯示，下周前在南海附近可能有颱風會生成，屆時台灣附近水氣會稍增多；另外，期待已久的梅雨鋒面則有望在5月底、6月出左右抵達台灣上空，但此鋒面屬於「移動型」梅雨鋒面，是否能持續滯留則要再觀察。

(中時新聞網)