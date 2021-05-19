到菜市場安心採買，防疫總動員！用網路代替馬路，疫情期間減少到外面趴趴走。除了到菜市場安心採買，也建議利用網路選購新鮮外送到家，疫情期間蔬、果、魚、肉也能吃好吃滿，經濟部中部辦公室主任郭坤明強調，防疫要視同作戰，絕不可輕忽，除了即時的抗疫措施外，利用疫情期間改善市場及夜市環境，同時建立一套完整的線上資料庫，在此次疫情中發揮清查作用。

新冠肺炎疫情延燒，本土個案確診暴增，供應民生的菜市場，每日吸引很多人潮來採購，經濟部快速推出菜市場防疫影片，宣導政府與市場第一線的防疫措施，包括減少出入口、管制人流、定期消毒、宣導攤商及消費者量體溫、戴口罩等，提醒熟食部分輔導攤商設置遮罩及用餐區隔板、輔導高溫殺菌洗碗機等，菜市場防疫落實生活，共同守護健康。

經濟部宣導防疫優先，誰都不能置身事外。（經濟部提供／盧金足台中傳真）

宣導影片吸引很多人點閱觀看，創新中的亮點，讓網友看到菜市場也有「免迺好揀」賣菜網，菜市場結合外送服務，疫情期間雖然減少外出，不必只吃泡麵及罐頭，「免迺好揀」的賣菜網，提供最新鮮的食材、熟食等。

此外，經濟部也補助市場硬體設施，朝整齊、清潔、乾淨、明亮及導入美學方式設計，讓菜市場內外煥然一新。

「經濟部和菜市場同站在第一線！」郭坤明表示，經濟部提供各項最即時的防疫措施，要讓世界看到台灣人的韌性和團結，這次疫情來勢洶洶，防疫優先，誰都不能置身事外。

(中時 )