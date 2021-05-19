全台防疫升至第三級警戒，為嚴防制止未戴口罩的民眾遭毆打，國民黨立委洪孟楷提案修訂「傳染病防治法」，未來如拒絕戴口罩等防疫措施，並有不當言詞或行動相加阻礙公務進行，及經他人勸阻改善並施以暴力等拒絕者，加重罰鍰最高開罰5萬元。

疫情指揮中心今天發布全國進入三級疫情管制，未來民眾外出應全程配戴口罩措施，經勸導不聽者，將依法裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

國民黨立委洪孟楷說，雙北日前啟動三級管制，陸續傳出多例拒絕配合戴口罩，甚至因此對好心勸導的員警、民眾等辱罵「白癡」等嗆聲，更心痛的是，在新北還有一位拒戴口罩的「暴力哥」，因拒絕戴口罩勸導也罷，還動手痛毆超商店員致爆血縫12針入院治療，這種防疫破口的白目，需要嚴罰重懲、絕不寬貸。

為了嚴防此類情事發生，洪孟楷提出「傳染病防治法修正草案」，未來如拒絕配戴口罩等防疫措施，並且有不當言詞或行動相加、致礙公務進行，以及經他人勸阻改善並施以暴力、言語羞辱等方式拒絕者，此違反行為將從最重處1萬5千元，再加重單次最重5萬元的罰鍰。

洪孟楷強調，因防疫是全民責任，不僅不能馬虎之外，更需要給落實的人有所相挺，因此法律就是最好的靠山；防疫是全民共識，更拒絕暴力哥在社會上趴趴走，以重罰要求、杜絕這樣行為。

(中時 )