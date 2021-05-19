《烏鴉小姐和蜥蜴先生》被網友喻為BG之神。（WeTV提供）

《烏鴉小姐和蜥蜴先生》任嘉倫與邢菲互動甜蜜。（WeTV提供)

任嘉倫因演出WeTV獨播甜寵劇《烏鴉小姐與蜥蜴先生》，被稱「BG永遠的神」，不過他卻自曝差點與「顧川」這角色擦肩而過，透露一開始看到男主角設定是「心跳加快，會放電」，立馬就扔了劇本，幸好他後來沒錯過此劇，才有現在的「人間皮卡丘．顧川」的誕生。

「因為剛拿到這劇本的時候，剛好在播《錦衣之下》，大家都說我的眼睛會放電，所以我就在想這麼一個男的，心跳一加快眼睛就會放電，這是一個什麼樣的人，要天天拋媚眼嗎」，以為角色是用眼睛放電的任嘉倫，經過團隊解釋後才了解顧川的人設是因身上裝有機械心臟導致身體放電，才發現這題材很新鮮，第一次讀本後，更發現顧川這角色是特別的有層次的。

《烏鴉小姐與蜥蜴先生》口碑話題流量不斷攀升，目前點擊量突破10億，不僅是微博劇集榜第一名，更穩坐WeTV熱播排行的第一名，男女主角任嘉倫和邢菲也因此劇人氣再度攀升，任嘉倫也成為演員榜影響力第一名，對於再次成為話題人物，任嘉倫佛系看待「紅不紅，我真的覺得就是看命，看天時地利人和，做好自己工作的同時，其它的交給老天。」

網友大讚任嘉倫超會撩，雖然已婚有娃，但演小甜劇完全不會出戲，那些高甜瞬間完全讓人嗑糖上癮，給予超高評價。他對於首次演出甜寵劇也感到珍惜，強調有科幻加上甜寵元素，還有顧川和姜小寧相互救贖的溫馨感人愛情故事，希望大家都能被劇中開心或揪心的情節所療癒。

(中時 )