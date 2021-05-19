疫情升溫，各界討論擴大篩檢等議題，不過總統府副祕書長李俊俋今天卻表示，國安單位證實，自疫情升溫以來，中國大陸「對台認知作戰」再度啟動，策動部分人士在社群管道帶起風向、散播不實訊息，增加大眾對政府的不信任感。對此，前國民黨立委陳學聖直批，總統府官威好大，他更忍不住直言，若蔡英文總統不能做到不缺水、不缺電、疫苗夠，就不要放李俊俋來恐嚇大家。

針對李俊俋的發言，陳學聖19日在臉書上表示，看到總統府副秘書長李俊俋今在臉書的貼文，真讓人直覺總統府威好大，他更質疑，疫情升溫到這種程度，難道不能問？不能說嗎？

陳學聖指出，李俊俋直接給異議者戴帽子，凡是現在各社群中討論擴大普篩、建方艙醫院、封城以及是否開放地方政府向中國大陸購買疫苗等議題的人，極可能都是中國大陸「對台認知作戰」一環，是為了深化台灣內部矛盾、延遲疫情和緩速度、降低生產動能、瓦解經濟與股市為目標。

陳學聖痛批，真的官威好大，帽子好重，如果照李俊俋的標準，柯文哲、侯友宜及一堆醫師都該抓起來了，因為他們都說過類似這些話，「包括我在內！」難道是為了明天520蔡英文就職一週年好看，就不准大家發言，一片粉飾太平了嗎？

陳學聖直言，只要不缺水、不停電、疫苗夠、疫情降溫，我們可以都不說話，蔡英文你作得到嗎？如果作不到，就不要放李俊俋來恐嚇大家！

網友們也留言回應，「罵已經沒用了，一定要做給他們看。強烈支持新北侯市長實施普篩，做出成績來，狠狠打臉綠營的」、「明天就是520，老天也看不過去，重重打臉這個腐敗政府」、「太好笑了，不思反省錯誤的政策，到現在還啥事都推給阿共，是要愚民到什麼時候啊」。

(中時新聞網)