全台因疫情停課，包含在台陸生，陸委會資料顯示，109學年度共有6036名在台陸生，不能上課也不能返鄉的陸生，大多都只能待在宿舍。海基會表示，已與各校陸生輔導人員成立聯繫群組予以協助，「陸生或許是隻身來台，但絕不會是隻身在台」；陸委會則表示，若陸生有任何需求，可聯絡海基會、陸委會或教育部，政府相關機關皆會積極協助。

台灣本土確診個案4天累計破千例，中央流行疫情指揮中心日前宣布，19日起全國各級學校停課至28日。根據大陸委員會統計，109學年度共有6036名在台陸生，這些隻身來台的陸生，無法返鄉，也無法上課，只能困在宿舍。

本報記者訪問政大傳播所陸生林芮宇，她表示，學校停課後，每天只能待在宿舍，現在三餐僅能靠學校內的萊爾富、小型食堂解決，家長也非常擔心她在台灣的情況，詢問是否要回大陸，但她稱，很擔心返鄉後，9月開學會回不來台灣，如同去年情況一樣，就會耽誤到課業。林芮宇透露，周遭許多陸生表示，決定返陸，但很擔心回家後，不能如期回台，無法接續課業。

陸委會回應，將持續會同教育部、海基會，透過各校陸輔系統，關懷在臺陸生之身心健康，如同學有任何需求，亦可聯絡海基會、本會或教育部，政府相關機關皆會積極協助。

至於陸生求助聯絡管道為何？陸委會副主委邱垂正說，陸生可聯絡文教處，或是以陸委會臉書、信箱以及電話等方式聯繫。而對於陸生最擔心的，返回大陸後，是否會如去年般無法如期回台就學？邱垂正說，目前有「安心就學」、專案入境方案，疫情可控的狀況下，都會讓陸生回台繼續就學。

陸委會聯絡管道：

電話：(02)2397-5589

信箱：[email protected]

海基會（文教處）電話：02-21757035

24小時緊急服務專線：02-25339995

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