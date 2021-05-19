金門地區傳出某幼兒園學童疑似感染新冠肺炎，經金門醫院2次採檢並送疾管署實驗室檢測，今晚（19日）確認結果均為陰性，正式排除確診，讓關注此事的鄉親都鬆了一口氣。

楊鎮浯說明，個案第1次PCR核酸檢測呈現陽性反應，且在後續疫調、足跡部分，也發現他的家人近期曾經去過台北萬華，因此立即啟動相關機制和最高規格處理，雖然後來2次採檢呈現陰性，但基於慎重考量，再送台北去做進一步檢測，今晚8時獲得最終檢驗報告，確認呈現陰性。

楊鎮浯縣長仍提醒，全台今起正式升級至3級警戒，顯示疫情十分嚴峻，千萬不可鬆懈，一定要勤洗手消毒、外出全程戴口罩和保持社交距離，全面落實防疫新生活。

楊鎮浯並向中央喊話，強調不該放任離島深陷恐慌，為有效防堵離島疫情發生與蔓延，應立即宣布搭機至離島者，應檢附「快篩陰性」證明，才能同意登機。

楊鎮浯並表示，他在疫情爆發後已要求整備縣內防疫旅館、集中檢疫所。其中，防疫旅館目前房間備援能量超過100間，並將制定獎勵要點，鼓勵業者加入。至於集中檢疫所已擇定處所，但設置環境、需配置醫護人員數量，均有明確規範，已作業報中央現勘同意後啟用。

楊鎮浯也呼籲旅台及金門在地鄉親應減少跨區移動，近期非必要應避免搭機往返於台金間，以降低個人防疫風險及減輕故鄉防疫。

(中時 )