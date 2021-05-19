女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，近年加入《木曜4超玩》主持群，青春活潑可愛的形象，受到許多粉絲喜愛，常在社群網站分享生活日常的她，近來也配合防疫政策宅在家，今（19日）還記錄居家防疫的心得，只是一張濕身自拍的美照不禁引發遐想，讓網友害羞直呼「好像沒穿」。

溫妮在IG曝光居家防疫的近況，寫下：「現在的狀態就是，一直吃之外，洗頭看心情，就是你能想到多頹廢，就有多頹廢的狀態」，就連化妝也不用，因為拍照時還有美妝APP可以幫忙，更笑稱自己現在不敢站上體重計了。

溫妮的自拍看起來像沒穿衣服。（圖／翻攝自IG）

而溫妮發文的同時附上一張自拍照認證，只見她頂著一頭濕髮，對著鏡頭露出無辜表情，相當可愛，且就如她所說，美妝APP讓她看來就像完妝，幾乎看不出破綻。有趣的是，溫妮照片只拍到鎖骨以上，加上濕髮的樣子，不免讓人聯想很像是剛洗完澡沒穿衣服的樣子，溫妮特別就在文末Hastag補充「有穿衣服」，相當逗趣。

可美照一Po，仍吸引不少粉絲留言「好像沒穿」、「引人遐想的美照，有點害羞爹斯」、「有穿衣服的備註也太可愛」、「最後一句補充我不信」、「有穿衣服哈哈哈哈哈 戳到笑點」，而對於溫妮頹廢的防疫現況，女星李佳穎也被釣出留言認同「哈哈哈哈沒錯！就是這狀態！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)