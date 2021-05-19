台中童綜合醫院義不容辭設置COVID-19快篩站（社區新冠快篩站）來進行免費篩檢服務。(童醫院提供)

童醫院5／20起，每日分上下午進行免費篩檢，預計每日可提供逾百人篩檢。(童醫院提供)

因應國內疫情持續嚴峻，台中童綜合醫院義不容辭設置COVID-19快篩站（社區新冠快篩站）來進行免費篩檢服務，一起為全國與台中市民眾健康進行把關。

童綜合醫院指出，該院COVID-19免費快速篩檢站（社區新冠快篩站）設置於梧棲院區急診室旁邊之平面停車場，為因應民眾需求並避免大量民眾聚集，採行線上預約方式，5／20起每日分上下午進行免費篩檢，預計每日可提供逾百人篩檢。線上預約網址：http：／／rg.sltung.com.tw／AEM／QLogin.aspx。

童醫院吳肇鑫副院長表示，所有檢測工具都有可能出現偽陰性與偽陽性，若病人在潛伏期亦有可能無法檢測出來；所以快篩陰性不代表沒有染病，有與確診個案接觸者、高風險地區活動史者陰性者，即使快篩結果呈現陰性，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡衛生單位，依據指示就醫或篩檢，禁止搭乘大眾交通工具，並主動告知醫護人員其活動史與接觸史。

(中時 )