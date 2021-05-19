對於台灣新冠肺炎疫情大爆發，而行政院長蘇貞昌日前還說「大家該收心」，美麗島電子報董事長吳子嘉砲轟蘇昌傲慢、說風涼話，最該負責。

吳子嘉日前在政論節目《關鍵時刻》中砲轟，錯誤的政策比貪汙更可怕，整件事情犯最大錯誤的就是蘇貞昌。蘇貞昌去年怎麼修理林全的？林全那個疫苗買了不就沒事了嗎？林全當時要談3千萬劑的輝瑞BNT疫苗，台灣不就一點事都沒有了嗎？結果還被蘇貞昌酸一頓。

吳子嘉怒批，現在蘇貞昌還要大家收心，就是傲慢，而且蘇貞昌該負責。美國FDA通過的疫苗，台灣打也可以啊，但因為蘇貞昌的疫苗採購政策、派系介入，搞爛掉了。若蘇貞昌下台還沒話講，不要在那邊賴，現在他賴給老百姓，要老百姓收心，要老百姓負責，卻不講自己的錯誤。

劉寶傑補充，蘇貞昌在2月的時候還說，國內施打疫苗沒有急迫性，現在又說要大家收心。

吳子嘉舉例，一個國家的競爭力，最重要的就是領導者的智慧。例如以色列總理納坦雅胡，去年3月就打11通電話給輝瑞總裁，用最貴的價格買疫苗，去年以色列人民全部都打完疫苗，還把數據給輝瑞作臨床實驗，繼續研發。以色列總理看到疫苗對國家生存重要性，沒有疫苗國家會亡國。但蘇貞昌卻說國內施打疫苗沒有重要性，問題出在知識不足，台灣今天處境就是飯桶的結果。

吳子嘉分析，而之前防疫做得好，造成更大飯桶危機，因為台灣沒有任何感染歷史，台灣人變成白老鼠，病毒一進台灣立刻感染，比任何國家都容易受感染。前面做好，後面就要立刻做疫苗。而主事者卻是沒有智慧、沒有頭腦的飯桶，這才是問題的根由。

更可惡的是，吳子嘉提到，去年在談疫苗時，變成派系鬥爭，在搞錢，搞到最後，「雞飛蛋打」，甚麼都沒了。

吳子嘉也質疑，陳時中有沒有打過一通電話給德國BNT疫苗亞洲代理上海復星，為國家人民爭取或嘗試買一劑疫苗？一通電話都沒打過。

吳子嘉最後更說，全世界都把疫苗當作最高戰略，只有台灣的蘇貞昌說不急著打疫苗，簡直是二百五，這就是智慧跟知識的高低落差。

(中時新聞網)