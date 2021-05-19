疫情持續延燒，中央疫情指揮中心19日宣布全國三級警戒，桃市警局長陳國進晚間視察平鎮區各特種行業歇業情形，業者均依中央政令關門歇業，但位於平鎮區文化街之一處網咖，卻疑似偷偷營業，40歲吳姓業者辯稱無對外開放，都是親友在玩，平鎮警方已移請衛生局視業者違規情節輕重，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

平鎮警分局長李建民表示，新冠病毒疫情快速升溫，全國各縣市已在今19日進入三級警戒，為了防堵雙北外籍工作者移地桃園市，桃市警察局除已要求各區分局加強稽查外，並大力宣導逃逸移工、逾期停居留者或特種行業工作者，執行「外籍人士安心採檢防疫」專案，鼓勵曾出入台北市萬華區疑有染疫症狀外籍人士，盡速赴各地快篩站檢查，採「不收費、不通報、不查處」原則，就醫資料不會通報移民或警政機關查處，希望透過關懷及有效篩檢，避免成為防疫破口。

19日晚間，桃市警局長陳國進特別至平鎮警分局轄區視察特種娛樂行業歇業狀況，並特別強調各轄區派出所一定要針對相關特種行業強力執法，不容許有偷偷營業情事，避免造成防疫破口。但其中位於平鎮區文化街的一處網咖，竟疑似偷偷營業，平鎮警方登門稽查時，40歲吳姓業者卻向警方辯稱在場玩機台的都是員工及親友、沒有對外營業。

不過警方已移請桃市衛生局視業者違規情節輕重，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。平鎮警方再次呼籲，這段期間將加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，除將依法移請衛生局開罰外，並視情節強制斷水斷電，店家切勿以身試法。另也請民眾出門須務必全程佩戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，桃市衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，請大家共同防疫，守護您我健康。

(中時 )