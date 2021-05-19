虛擬貨幣近期利空連連，馬斯克16日以太過消耗能源為由，宣布暫停開放比特幣交易特斯拉電動車；北京當局昨（18日）禁止金融機構提供虛擬貨幣之交易，比特幣因此接連重挫，今（19日）一度下跌至31033美元，面臨跌破3萬美元大關的嚴峻處境；以太幣、狗狗幣也暴跌約30%。

大陸央行等部門發出公告，呼籲虛擬貨幣交易炒作之風險，應正確認識虛擬貨幣和相關業務，且不得於市場上流通，另外，金融機構、支付機構等單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價；不得為客戶提供虛擬貨幣交易、結算或開展投資標的、抵押、儲存、兌換外幣等服務。

此外，由於虛擬貨幣的交易並不受法律保護，呼籲消費者不要參與虛擬貨幣交易行為，若投資虛擬貨幣所造成的損失將自行負擔。

截至台北時間22點01分，比特幣每顆下跌8313.2美元或19.00%，暫報35,430.8美元；以太幣每顆下跌972.71美元或28.86%，暫報2,397.81美元；狗狗幣每顆下跌0.166430美元或34.71%，暫報0.313041美元。

虛擬貨幣近期遭遇諸多利空，特斯拉執行長馬斯克先前於2月大動作宣布可以用比特幣購買特斯拉電動車，未料卻在16日突拋震撼彈，以虛擬貨幣的開採過於消耗能源為由，暫停開放比特幣交易特斯拉電動車的服務，而馬斯克對比特幣曖昧不明的態度，也引發市場擔憂，虛擬貨幣大受衝擊，比特幣暴跌逾15%。

(中時新聞網)