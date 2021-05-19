因應本土疫情升溫，行政院今推出「簡訊實聯制」，民眾只要透過手機相機內建的掃碼功能，掃描店家申請的QR Code，並按下其中的連結，發送簡訊，或是在LINE加入「疾管家」官方帳號，開啟疾管家頻道上的「實聯制掃碼」功能，即可完成。不過，坊間立刻出現假冒「疾管家」的帳號，行政院長蘇貞昌晚間在臉書提醒民眾，疾管家帳號只有一個，不是「社群」、不是群組，千萬不要上當。

「看乎清！認乎明！」蘇貞昌表示，正港ㄟ疾管家Line只有一個，坊間有人假借及管家名稱拉群組，居心叵測兼惡質。我要請大家提醒身邊的親朋好友，疾管家帳號只有一個，不是「社群」、不是群組，不會有其他人加入，也不會看到其他人的訊息，千萬不要上當。

至於如何辨別真偽，真正疾管家官方帳號，頭像會有星號，代表是官方帳號，並非是群組，也無法與他人對話。

此外，「簡訊實聯制」今日下午開放申請，據悉，各界申請踴躍，一度傳出大當機無法連線的情況，但知情人士表示，並沒有聽說今天系統大當機的現象，只不過因店家踴躍申請，可能會出現短暫塞車的現象，目前系統運作正常。

(中時 )