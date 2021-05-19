因應全國疫情警戒提升為三級，台南市長黃偉哲考量人員分流上班，降低交叉感染風險，即日起至5月28日，擴大雙行政中心員工彈性上下班時間為上午7：30至10：00，下班時間為下午17：00至19：30；民眾洽公時間仍維持現行上午 8：00至12：00，下午 01：30至05：30。

台南市政府人事處表示，市府去年面對疫情，即已訂定辦公場所分艙分流、異地分組辦公及居家辦公相關機制，各機關都已有進行演練。目前各機關已進行分艙辦公、異地分組辦公，因應疫情提升為第三級，再加強辦公人員分流。

即日起至5月28日，雙行政中心原來彈性上下班時間由上午7：30至8：30上班，下午5：00至6：00下班，配合調整上班時間為上午7：30至10：00，下班時間為下午17：00至19：30，另為維持服務量能，民眾洽公時間各局處仍會維持必要人力，並要求各級主管加強人力管控，確保公務運作及為民服務品質。

(中時 )