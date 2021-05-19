新冠疫情連日升溫，截至19日已累計1331例本土確診案例，已幾乎讓全台灣縣市淪陷。但民進黨立委羅致政卻批新北市長侯友宜「是瞎忙還是裝忙」。對此，資深媒體人黃光芹19日也忍不住發文幫台北市長柯文哲、新北市長侯友宜說話，她批評綠委所謂的「團結防疫」，卻是「黑柯打侯」，完全就是「圍魏救趙」令人遺憾，應回到「陳其邁模式」。
黃光芹19日在臉書貼文表示，陳其邁既是公衛、又是臨床醫師出身，其實去年他在任副院長時期，帶領行政院團隊防疫，没有指揮官頭銜，也不攬功，廣納雅言，將專業能量極大化。
黃光芹還說，陳其邁曾經向她透露，去年當第一班台商包機即將降落前，急需3處集中檢疫所，依然遍尋無著，他和行政院秘書長急得像熱鍋上的螞蟻，結果他情商立院老同事、台中市長盧秀燕，最後盧市長出手，加上侯友宜市長提供兩處，終於解決了問題。
她指出，國民黨人拿陳時中開刀，已經一年有餘，不該駡的時候拚命駡，現在該駡的時候，自然不會缺席。蔡英文總統在台灣爆發社區感染時，呼籲中央和地方團結抗疫，臉書還刻意連結宜蘭縣長林姿妙，令人耳目一新。
黃光芹也坦言，今天看到民進黨立委傾巢而出，有的繼續柯黑，有的痛打侯友宜。他們所謂的「團結防疫」，就是圍魏救趙，令人遺憾。
最後，她強調，自己看到「某綠委，痛責地方，一年多來在幹什麼？」，讓她先說聲抱歉，她覺得既然是立委，就不該不懂立法，早在18年前SARS過後，防疫醫療資源的齊備，就是中央統籌一條鞭，像雙北案例數爆量，或是昨天彰化縣向中央求助，同島一命、同舟共濟都來不及了，怎麼還有閒找目標最大的打，執政黨底氣有那麼足嗎？
(中時新聞網)
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