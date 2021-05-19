本土疫情升溫，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑AZ疫苗，今天下午運抵桃園機場。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，總統蔡英文應該出面直接向美國老大求救，大聲說出Taiwan needs help，告訴美國老大台灣現在缺水缺電又極度欠缺疫苗，並指出，這次疫情凸顯出過去幾個月裡，民進黨政府除了吹牛，什麼都沒做，而這也等於在520時狠狠打了蔡英文及民進黨一個巴掌。

連勝文19日晚間在臉書上表示，美國的作法就是透過大量的篩檢、封城（lockdown），和快速注射疫苗終結疫情，因此即便台灣開始設置篩檢站，甚或封城，但把大家關起來一個月或更久，若沒有疫苗，等到解封之後，問題還是沒解決，大家還是沒有免疫力。

連勝文指出，台灣欠缺足夠高品質歐美疫苗，而這個問題他和國民黨智庫從去年夏天即提出警示，也不幸言中，並指民進黨沈溺於防疫成功的神話，產生傲慢的心態，導致的重大失策，且本來有台灣廠商可以拿到3千萬劑德國BNT疫苗，但卻因為該廠大中華區的總代理是大陸公司，民進黨基於反中意識型態而反對，且最令人憤怒的是，傳聞有民進黨人，想要介入疫苗採購發國難財，最終導致於該疫苗採購破局，也因此面對現在疫情大爆發，台灣人幾乎沒有抵抗力。

連勝文呼籲，民進黨政府應授權民間組織，不出面與BNT大中華區的總代理洽購BNT的疫苗，以民間對民間的方式，解決民進黨因意識型態及個人私利傷害台灣人健康的問題，現在政府已經採購的歐美疫苗數量，只夠3至4成的民眾打，因此由民間組織出面去積極洽購BNT疫苗，絕對是必要的救命做法。

連勝文還認為，民進黨政府也應該由蔡英文出面，直接向美國老大求救，大聲說出Taiwan needs help，坦白從寬，告訴美國老大台灣現在缺水缺電又極度欠缺疫苗，懇求老大盡快施捨一些用不完的疫苗，也拜託美國老大不要只賣給我們有害健康的萊豬，也多賣一些有益健康的BNT或Moderna，以及可能會通過美國FDA緊急授權的NOVAVAX疫苗，或是像韓國一樣，爭取成為美國的「疫苗夥伴」，為美國疫苗廠商代工，為未來幾年的需求先鋪路。

至於國產疫苗方面，連勝文分析，重點應該是這些國產疫苗是否真正具有抗病毒的效力？其效力是否能獲得國際組織的認證？若無法獲得相關認證，台灣人也不見得敢打，就算打了這些疫苗，出國一樣要被關，等於沒打，因此不管民進黨是否在炒股，希望他們不是賺了錢就落跑，或是嘴巴說說以拖待變，一定要積極地幫國產疫苗廠取得國際相關的認證，這才是負責任的作法。

連勝文也說，去年底民進黨威風凜凜的到處吹捧自己抗疫成功的功勞，卻忘掉了真正抗疫成功的英雄是全體台灣人民與辛勞的醫護人員，當時所有逆時中的人，都要承受民進黨鷹犬無止盡的人身攻擊，而7、8個月後，當歐美要解封的時候，台灣卻進入最危急的時刻、兵荒馬亂，從篩劑到病床到疫苗到醫護人員，甚至水電全部都缺，在一瞬間凸顯了民進黨在過去的時間裡，除了吹牛及帶風向外，什麼準備工作都沒做，意識型態害國莫此為甚，也等於在520時狠狠打了蔡英文及民進黨一個巴掌。

(中時新聞網)