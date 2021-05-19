台中市防疫加強篩檢！台中市政府19日宣布20日起，包括台中榮總、中國附醫、中山附醫、部立台中醫院，及中港澄清等10家醫院，每家空間不一，單日可提供二千至三千人不等的新冠肺炎病毒篩檢量，主要提供與確診個案有接觸史，或足跡重疊者，免費篩檢；若快篩為陽性民眾，將進一步進行更精準的核酸檢測（PCR），以避免「偽陽性」情形發生。

台中市副市長陳子敬19日赴台中榮總，視察快篩站設置，了解民眾篩檢流程，並感謝各大醫院全力配合，各快篩站視空間大小，單日可提供二千至三千人不等的篩檢量，20日起提供與確診個案有接觸史或足跡重疊者，免費篩檢。

台中榮總院長陳適安表示，為維護市民健康，院方早在去年疫情時，已超前部署設置戶外發燒篩檢站，此次為國內疫情及加強市民健康服務，將再運用新門診大樓前（台灣大道旁），設置新冠肺炎快篩站，經由動線分流，區隔民眾就醫與快速篩檢動線，避免交互感染問題，加強落實各項防疫措施。

陳適安說，考量戶外溫度等問題，院方訂購工研院研發最新式標準的「正壓篩檢站」2座，提供醫護、民眾安全採檢環境，並持續配合市府的各項防疫政策，以維護市民健康。

台中市衛生局指出，台中快篩站，分成「山、海、屯、城中區」設置點，山線包含部立豐原醫院、台中慈濟醫院；海線包含童綜合醫院、光田醫院；屯區則有國軍台中總醫院；而城中區包含台中榮總、中國附醫、中山附醫、部立台中醫院，及中港澄清醫院，共有10家醫院。

為加強防疫，台中市觀光旅遊局19日宣布，台中三大風景區、自行車道、登山步道、旅服中心等相關場域，即日起至6月8日暫停開放，呼籲民眾在家防疫，健康第一，封閉情形，將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心發布政策滾動調整。

上述封閉場域，包括風景區的大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）；自行車道的東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道；登山步道的潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳；旅服中心的台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山；其他場域的谷關溫泉廣場泡腳池。

台中市觀旅局強調，疫情期間，請民眾減少聚集、聚會，注意社交安全距離，若違規且拒絕改善，將依傳染病防治法第70條規定，處新台幣三千元以上、1.5萬元以下的罰鍰。

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