遠百是首家實施二次實聯制的百貨，明起也跟進簡訊實聯制。（遠百提供）

遠百是首家實施二次實聯制的百貨，明起也跟進簡訊實聯制。（遠百提供）

行政院今（19日）推出全台通行的「簡訊實聯制」，全台遠東百貨11家分店及遠企購物中心今於15時便申請QR Code，預備明天（20日）營業時間全面上線，消費者進入全台遠百掃描QR Code，不需要再填寫個人資料，無論是手機有無照相功能，都能減少紙筆接觸、迅速完成實聯制。

遠百防疫層級不斷提升，14日起入館全面實施「實聯制」登記，同步提供使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫，或是紙本登記表，5月19日升級全台第三級警戒，再配合行政院「簡訊實聯制」，多管齊下提供消費者更便捷的實聯方式。

目前，「簡訊實聯制」簡訊免費，由電信業者完全吸收費用，消費者免留個資給遠百，電信業者簡訊記錄僅供指揮中心疫調使用，消費者可更加輕鬆使用簡訊實聯制。使用方法有以下3種，掃描遠百QR Code，按下連結傳送簡訊給1922；使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描遠百QR Code，按下連結並發送簡訊；若是手機沒有照相功能，打開簡訊在收件人輸入1922，訊息欄位輸入遠百代碼再發送簡訊。

(中時 )