加薩地帶持續遭到面臨轟炸、破壞與死亡，引起阿拉伯半島各國廣泛的抗議，即使有些國家已經與以色列走向關係正常化，但此次事件實在忍無可忍，包括阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特等國家紛紛批評以色列，並大力支持巴勒斯坦人。

美聯社報導，在阿聯與以色列簽署和平協定幾個月後，街頭上再次出現抗議以色列的聲浪，社交媒體、報紙專欄上也刊出對以色列的強烈反感。這可能使原本與以色列的和緩外交又走向難以避免的尖銳化。

分析人士說，持續的衝突，將會使以色列與沙烏地阿拉伯等其他阿拉伯國家，想要達成更多正常化協議的努力化為泡影。

阿聯政治分析家阿卜杜勒克哈利克·阿卜杜拉(Abdulkhaleq Abdulla)說：「無論當前的國家總體優先目標是什麼，當發生這種事情時，巴勒斯坦問題都會捲土重來。」

阿卜杜拉說，他希望自己的國家(阿拉伯聯合大公國)的態度能夠更強硬與明確，不只是「呼籲在所有當事方停止戰鬥」，應該直接稱「以色列就是侵略者。」

在巴林，民間社會團體簽署了一份聯名公開信，敦促政府驅逐以色列大使。在科威特，抗議團體舉行了兩場集會，既為巴勒斯坦人默哀，也控訴以色列無辜殺戮。在卡達，由於該國是容許哈馬斯團體的，哈馬斯最高領導人發表講話時，政府在周末允許數百人抗議。

去年，阿聯成為20多年來，與以色列建立聯繫的第一個阿拉伯國家，僅次於埃及和約旦，分別在1979年和1994年。這對阿聯來說也很有壓力，在他們與以色列達成和平協議時，巴勒斯坦人怒斥阿聯背叛。

隨後，其他3個國家（巴林、蘇丹和摩洛哥）也依循阿聯的做法，迅速宣布與以色列達成類似的和平協定。

雖然得罪了巴勒斯坦人，但是在阿聯的內部，民眾算是接受了政府與以色列的關係正常化，當政府宣布與以色列建立聯繫時，幾乎沒有看到明顯的批評。

但是與西方民主國家不同，海灣地區國家政黨是被禁止的，政治表達受到嚴重壓制。

阿卜杜拉說：「我們在正常化初期就看到了民眾的支持，這代表著阿聯社會中更深層次的東西……那就是絕大多數人，都無條件支持政府的決定。」

阿聯是個社會服利的高的國家，劍橋大學的阿聯博士學位候選人米拉·胡珊（Mira Al-Hussein）說，社會對民眾有高度照顧和重視，提供了強大的社會安全網。

「但這並不意味著我們對周圍發生的事情都感到滿意。」

米拉自己就是如此。衝突爆發以來，她在Twitter上發言支持巴勒斯坦人，抨擊國家的以色列政策，並強調以色列的戰爭的暴行。

她說，當時看到與以色列達成協議，她是由衷的希望戰爭會隨之消失。但如今，以色列殘害巴勒斯坦人，實在不能容忍。

多年來，海灣阿拉伯各國的學校課程發生了一些變化，強調民族團結的民族主義，取代了泛阿拉伯和泛伊斯蘭主義。

(中時新聞網)