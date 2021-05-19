因連續第三個交易日全球股市和美國股指期貨領跌，使那斯達克指數、債券和大宗商品導致下降，今天的四月份聯準會會議紀要釋放後，歐洲央行警告稱，隨著歐元區擺脫疫情，債務負擔沉重、「異常繁榮」，加上對通膨和冠狀病毒爆發的擔憂再度抬頭，歐元區的金融穩定面臨更高風險。

10年期美國國債殖利率觸及1.67％的一周高點，使蘋果，微軟和Facebook的股票盤前下跌約1％。道瓊指數下跌252點或0.65％，標準普爾500指數下跌42.25點或1.0％，那斯達克指數下跌170.75點或1.24％。

週二，華爾街股市在盤後交易中下跌，收盤下跌，即使沃爾瑪和家得寶（Home Depot）的收益報佳音仍無法止跌。標普500指數下跌0.85％，其中電信股領跌，那斯達克綜合指數下跌0.56％。

大和證券首席全球策略師Hirokazu Kabeya說：「現在，投資者已經被通貨膨脹所困擾，他們可能不願做出重大決定，直到他們看到更清晰的景象為止。」 「通貨膨脹的擔憂將暫時使市場不確定，儘管我不認為鑑於經濟的重新開放，股價會暴跌。」

在比特幣跌至4萬美元以下之後，暴露於加密貨幣的股票暴跌，其他加密貨幣也隨之效仿，部分原因是大陸人民銀行重申數位貨幣不能用作支付方式。

今天早些時候，亞洲股市下跌，MSCI除日本以外的亞太地區最廣泛指數下跌0.3％，結束了連續三日的連勝記錄，因大宗商品重壓的澳大利亞股市下跌。大陸的滬深300指數下跌0.6％，而日本的日經指數下跌1.1％。澳大利亞基準指數下跌了近2％，是自2月份以來的最高水平，並且是該地區的主要跌幅。材料和能源類股的跌勢加劇，石油價格因美國庫存增加以及伊朗核協議有望取得進展而下跌。礦業巨頭必和必拓和澳大利亞聯邦銀行是澳大利亞關鍵指標的最大拖累。由於對近期大宗商品價格上漲帶來的通膨壓力的擔憂，擴大了現貨市場連續兩天的下跌。新加坡，新西蘭，馬來西亞和印度尼西亞的基準也下降了約1％或更多。香港和韓國因節日而未開市。

在能源庫存下降的推動下，大陸股市在四天來首次下跌。原油價格在美國庫存攀升和伊朗核談判不斷攀升的情況下連續背負損失。滬深300指數收低0.3％。中海油田服務（China Oilfield Services）跌4.9％，成為表現最差的股票之一，而中石油（PetroChina）和中國石油化工股份有限公司（China Petroleum＆Chemical Corp）則是最大的拖累。金融股也是導致周三下跌的關鍵因素，招商銀行（China Merchants Bank）在連續三日上漲後下跌2.1％。

儘管投資者擔心通貨膨脹率上升，但聯準會一直堅持這樣的說法，即近期通貨膨脹率上升是短暫的，因此應保持寬鬆的貨幣政策環境。聯準會4月會議的會議記錄將在周三晚些時候公佈，預計將重複這一信息。

道富銀行東京分行外匯銷售主管Kazushige Kaida說：「通貨膨脹仍然是最大的主題，無論它是真實的，還是聯準會是否可能因此而改變其政策。」 「目前，市場正在以一種時尚的方式相信聯準會的說法。」

利率方面，隨著股票拋售，債券也遭到拋售，美國國債期貨在進入美國盤初時接近當日低點，儘管股指期貨疲軟，但殖利率卻在整個曲線區間內下跌了近3個基點。供應量是美國東部時間下午1點進行的$ 27b 20年期新債券拍賣的一個因素。美國國債10年期國債殖利率便宜約2.6個基點，至1.663％；與國債相比，更寬約1個基點，與國債相比，更寬0.5個基點。在歐洲，由於交易員取消多頭頭寸，以及隨著押注歐洲央行將在夏季逐漸縮減其大流行債券購買計劃的規模，意大利債券下跌。德國的2年期國債殖利率升至8月以來的最高水平，而10年期國債殖利率攀升至2019年5月的最高水平。歐洲早盤，另一筆疲軟的德國拍賣拖累了國債。

外匯方面，彭博美元即期指數在周二跌至三年低點後反彈，美元兌其所有10國集團同行均上漲。歐元兌美元漲勢稍早升至1.2245美元，為1月以來最高。英鎊小幅走低，數據顯示英國4月份的通貨膨脹率翻了一番，符合預期。風險敏感的斯堪的納維亞和Antipodean貨幣下跌，在挪威克朗的帶動下，挪威克朗回落，石油行業都虧損，行業報告顯示美國原油庫存增加，交易商追踪世界大國之間的會談。伊朗核協議的複興

在加密貨幣方面，比特幣下跌多達15％，達到2月初以來的最低水平，最新報38,250美元，較一個月前觸及的峰值64,895美元下跌了近一半。第二大加密貨幣以太幣以2,677美元的價格易手，比上週三創下的紀錄高位下跌了25％以上。

儘管加密貨幣因大陸新的交易禁令而遭受挫折，但並非只有它們面臨壓力。一些受益於通貨膨脹貿易的商品也失去了動力，在過去三個交易日中，美國木材期貨下跌了近25％。

在媒體報導美國和伊朗在恢復限制這個石油輸出國組織（OPEC）國家發展核武器的協議上取得進展後，油價也出現回落。這一進展可能導致來自伊朗的供應增加。美國原油期貨下跌0.9%，至每桶64.9美元，布蘭特原油期貨下跌0.9%，至每桶68.12美元。

(中時新聞網)