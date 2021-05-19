因本土案例創新高，多數企業啟動分流、 在家上班，不少販售居家雜貨品牌發現，由於民眾居家時間大增，加上健身房關閉，運動健身商品銷售直線上升，有2到6成不等的成長，當中以小巧、易收納的瑜伽墊、啞鈴等最受歡迎。
Pinkoi觀察過去4天下單狀況發現，運動健身器具訂單銷量與去年同期相比提升6成，其中以好收納的瑜伽墊、健腹輪、彈力帶等最受歡迎，台隆手創館則是上周起運動道具銷售成長近2成，能夠解除身體疲勞、痠痛的按摩類商品也熱銷。
由於多數消費者家中收納空間有限，故Pinkoi、台隆手創館、HOLA等業者皆推薦多款舒壓、運動器材，大多以小巧、易收納等訴求為主，業者表示，究竟該購買什麼器材，最重要的依據是訓練目標，如想訓練肌力，則可選擇啞鈴、健身椅或健身機，有氧運動則可參考壺鈴和彈力帶，另外避免器材損壞地板裝潢，建議要購買地墊。
另外台隆手創館官方粉絲團即日起周一至周四下午3點推線上直播，解說居家防疫生活、夏季外出必備重點；HOLA於26日前不論門市或網購，皆能享年中慶特惠滿3000送300電子折價券的優惠。
(中時 )
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