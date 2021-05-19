金曲歌后彭佳慧睽違3年發行新專輯《太難唱了》，近來推出新歌〈我先請〉。彭佳慧育有14歲兒子以及10歲雙胞胎女兒，近來因本土疫情升溫，全台執行遠距教學，她在家陪伴兒女，卻自認是3C苦手，為幫兒女搞定網路及電腦設備險些崩潰，她感動表示：「謝謝我的好朋友羅文裕昨天1個人來家裡，幫我搞定所有的網路和電腦設備，真的很謝謝他！」

彭佳慧表示小孩在家用電腦上課，也讓電腦過燙，還用電風扇降溫，她在家也會好奇兒女上課的狀況，偶爾會偷偷看一下，豈料兒女竟對她：「媽媽我們在上課耶！不要進來。」讓她沒好氣笑虧「脾氣也滿大的」，只好摸摸鼻子退出，找些自己該做的事做，「等下課後，大家一起出來客廳，看一看新聞進度，讓我這個做媽媽的可以在客廳有我活動的地方，這樣也蠻好的」。

她新歌〈我先請〉更獲得兒女認證，兒子成這首歌的地下音樂總監，女兒則變身舞蹈老師，齊力打造〈我先請〉，鮮少展露舞技的彭佳慧，首次在MV中跳舞，更別出心裁的與知名YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」跨界合作，動員台內最受關注的話題名人一起跳「先請舞」，一跳完，工作人員搞笑恭喜她晉升成為唱跳歌手，讓她忍不住大喊：「不要鬧了。」

(中時 )