位於台中市偏遠部落和平區的平等國小女籃隊因前往台北參賽，引發染疫危機；經台中市政府跨局處漏夜處理，市長盧秀燕今天下午公布結果，首波採檢24衛生所醫護人員結果為陰性，第二波採檢68位平等國小師生、家長與司機也呈現陰性，讓大家鬆了一口氣，不過台中市府表示，前進指揮所不會因此鬆懈，會持續展開疫調與環境消毒，嚴密防堵疫情。

台中市長盧秀燕果斷決定 破天荒成立疫情前進指揮所。台中市政府提供

台中市長盧秀燕果斷決定 破天荒成立疫情前進指揮所。台中市政府提供

防疫如作戰，台中市政府表示，對於任何疑似疫情都會嚴正以待，市府18日晚間21時接獲訊息，和平區平等國小女籃球隊曾於5月9日至12日到台北參與籃球聯賽，5名學生與家屬出現呼吸道不適情況，接獲訊息後，市長盧秀燕立即拍板成立「平等國小疫情前進指揮所」，跨局處支援42名人員，今（19）日中午人力與物資已抵達。

台中市破天荒成立疫情前進指揮所。台中市政府提供

台中市破天荒成立疫情前進指揮所。台中市政府提供

盧秀燕今天下午於台中流行疫情指揮中心記者會表示，「台中為全台第一個設立前進指揮所的城市。」

昨晚接到平等國小女籃隊案的消息後，她連夜召開緊急會議，由於平等國小位於和平區環山部落，為第一線照顧師生、當地居民，市府決定在當地設立前進指揮所，緊急調派人力，設置9個工作組別，共計42人員，今日清晨相關人員已到達平等國小，包括中央指派的防疫醫師、疾管署人員及衛生局疫調、檢疫人員，環保局環境消毒人員等，並於當地設立台中第11個快篩站，希望藉此免除環山部落居民7小時舟車往返。

市府指出，當地醫護人員保持緊覺，主動採檢平等國小師生，連夜送5個檢體下山送驗，首批送驗結果為「陰性」，快篩站設立後首波採檢24衛生所醫護人員結果為陰性，第二波採檢68位平等國小師生、家長與司機也呈現陰性，二採92個檢體已立即由消防局送至中山醫學大學進行PCR檢驗，預計明日便能收到結果。

平等國小疫情指揮中心所有人員須穿著全套防護衣，在平等國小前進指揮所成立後，進行勤前教育訓練，建立防疫SOP，才進行後續處置，避免染疫情事出現。同時，市府也備妥防疫物資，包括醫用口罩 1萬個、Ｎ95口罩640個、隔離衣500件、防護衣500件、面罩40個、酒精48瓶、乾洗手20瓶、檢體箱 6個、病毒拭子500個、手套 40盒、隔板 3個、漂白水96瓶，酒精噴頭、條碼、束帶各一箱。

台中市衛生局表示，平等國小師生及家長共69人曾於5月9日至5月12日到台北參與籃球聯賽，該校師生近日出現咳嗽、喉嚨痛症狀至衛生所就診，衛生局接獲資訊後，先於18日將衛生所採檢5名學生與家屬的PCR送驗，檢驗結果為「陰性」、快篩站設立後快篩24名醫護人員檢驗結果也為「陰性」，第二波採檢68位平等國小師生、家長與司機也呈現陰性。若有確診案例，前進指揮所將以專車接送，將個案送到山下醫院收治治療；當地醫護或市府同仁會指導居家隔離或自主管理。

教育局表示，和平區平等國小女籃球隊是代表台中到台北參與教育部全國國小籃球聯賽，除選手，全校師生與家長還組成加油團應援，因台北的行程曾到訪西門町等人口密集區，且住宿地點位於萬華區，因此市府高度重視，該校師生與家長配合指揮中心疫調工作，全力防堵疫情發展。

台中市和平區的平等國小，位在環山部落，從全台最高的宮殿旅館「梨山賓館」出發，還要再往山區再開半小時可能抵達，因此台中市府考量山上醫療資源短缺，下山篩檢需要7個小時的往返車程，因此市府高度重視，盧秀燕市長在18日晚間9點召開緊急會議，會上果斷決策成立「平等國小疫情前進指揮所」，19日中午前進指揮所就在平等國小開設，彙整市府人力物資投入環山部落，嚴密防堵疫情。

(中時新聞網)