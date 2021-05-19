日本「國民老婆」新垣結衣閃婚男歌手星野源，讓許多粉絲心碎！兩人因電視劇《月薪嬌妻》相識相戀，雖然他們早在2018年就被懷疑假戲真做，但今（19）日公開喜訊且指出在拍特別篇才開始交往，讓不少人訝異；而微博有一名新垣結衣的狂粉從2018年3月每天問女神嫁人了沒，直到今日恭喜她嫁人，持續1176天不間斷暖哭一票網友。

新垣結衣和星野源公開結婚喜訊後，各國粉絲有的祝福，也有不少男粉絲心碎，大陸微博有一名網友「今天新垣結衣嫁人了嗎」，疑似是新垣結衣的狂粉，他多年來的追星舉動感動許多人，最新PO文也被瘋狂轉發討論。

微博有一名新垣結衣的狂粉從2018年3月每天問女神嫁人了沒。(圖/ 摘自微博@今天新垣結衣嫁人了嗎)

他的第一篇PO文到今天已持續1176天，超過3年的時間一天不漏，如此有毅力又特別的追星方式，意外感動一大片網友。(圖/ 摘自微博@今天新垣結衣嫁人了嗎)

該粉絲從2018年3月1日開始每天發文，問「今天新垣結衣嫁人了嗎？沒有！！」，然後附上女神的照片或影片；今日下午他如往常PO文，但這次的照片是新垣結衣在《月薪嬌妻》中穿婚紗的劇照，他說「今天新垣結衣嫁人了嗎？嫁了！！」。

他的第一篇PO文到今日已持續1176天，超過3年的時間一天不漏，如此有毅力又特別的追星方式，意外感動一大片網友，紛紛淚推「今天結業了兄弟」、「老實告訴我們，你的名字是不是叫星野源」、「為你感到驕傲」、「任務完成，恭喜恭喜」、「真新郎不是我」、「這才是最稱職的粉絲，不喜不悲不打擾」。

(中時新聞網)