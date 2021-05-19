據大陸載人航天工程辦公室網站消息，目前，長征七號遙三運載火箭已完成推進劑加註，計劃5月20日凌晨1時許發射天舟二號貨運飛船。此次發射的天舟二號貨運飛船將為天和核心艙進行物資輸送和燃料補加，為航天員長期駐留做好準備。

天舟二號貨運飛船是中國空間站關鍵技術驗證及建造階段首飛貨運飛船。按照任務規劃，天舟二號貨運飛船將攜帶3名航天員消耗品、艙外航天服、平台物資與在軌運行的天和核心艙進行交會對接，為後續飛行任務和空間站進一步開展在軌建造奠定堅實基礎。

(中時新聞網)