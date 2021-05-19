全國防疫警戒升到3級，教育部已宣布全台停課到5月28日，許多學校都採線上教學，中原大學一名教授今天在直播平台《Twitch》上經濟學，原本應到學生數為54人，沒想到因線上授課竟意外吸引上萬人在線觀看，連教授自己都感到意外，忍不住嘴角上揚，畫面曝光讓眾多網友都笑了，大讚：「台灣人好學！」

因應防疫升級，宣布全國停課後，大部分學生幾乎都透過視訊上課，沒想到遠距教學竟意外吸引更多人上線觀看。中原大學一名楊姓教授19日下午在Twitch平台上教經濟學，原本修這門課的學生只有54人，但直播開始後在線人數直線上升，下午2時45分已有破萬人同時觀看。

對於經濟學意外成為熱門直播，連教授自己都感到意外，在直播中露出燦爛笑容，直播旁的留言區被大批網友灌爆，而且大多不是原本修這門課的學生，而是「路過」前來朝聖的網友，瞬間成為該平台中文頻道，最多人觀看的直播。

由於直播引起熱烈討論，還被轉發到PTT，網友紛紛回應「台灣人好學！」、「大家進錯教室還不自覺」、「聊天室一堆暴民，笑死」、「聊天室大暴動」、「應到54人，實到15000人」、「老師都笑出來了」、「台灣經濟突飛猛進」；還有人說，這時候好學的學生可以趁機去上別的學校的課，真的很不錯。

停課讓老師措手不及？大專院校都不上課了？ 老師坦言：遠距效果有落差

(中時新聞網)