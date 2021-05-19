台灣疫情爆發，連續5天破百本土案例，總和已超過千人，除了中央指揮中心外，也考驗著各縣市首長的應變能力。對此PTT上鄉民們紛紛議論，這次六都市長的表現，其中桃園市長鄭文燦被罵翻，更有人直言「他不用想2024了」。

本土案例如遍地烽火般不斷爆開，引發民眾恐慌，衛福部長陳時中也宣布全台進入第三級警戒。鄉民們也開始熱烈討論、評比六都市長的應變。

桃園市長鄭文燦在這次疫情中遭網友罵翻，更有人直言「不用想2024了」。(圖／本報資料照)

PTT鄉民們對於這次台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁的應變普遍都給予讚美，就連宜蘭縣與彰化縣應變也受到好評。

網友大讚侯友宜與柯文哲超前部署，當機立斷，連中央政策都跟著走：「柯文哲平常嘴很臭，愛嘴砲，但動起來還是很有本事」、「侯友宜當機立斷，反應快」、「雙北這次反應真的比中央快很多」，對於陳其邁也給出好評：「其邁反應也算快的，處理得不錯」、「畢竟公衛出生的，還是有底子」。

但鄭文燦則是遭網友一面倒砲轟，原因在於普遍認為此次防疫破口為華航諾富特群聚事件，鄭文燦處理不當，甚至說出「諾富特一直是中央在管」，疫情大爆發、雙北停課政策宣布後，鄭文燦被問到桃園政策時，也僅表示「配合中央」，都讓網友們非常不滿。

不少鄉民大罵：「風向到底測完了沒」、「這球踢得溜啊」、「中央不動，我不動」、「看鄭文燦的反應，我以為桃園0確診」、「乾脆陳時中直接接任桃園市長好了」、「這市長有跟沒有一樣」、「現在市長變西瓜了嗎？配合中央還是放棄了」、「沒發現雙北已經懶得跟他溝通了嗎」、「見鬼了，人家都把功課給你抄了，還不會抄」、「林姿妙都不知道比鄭文燦強多少倍」、「這幾天神隱是在想怎麼說公關話是嗎」，更友人爆粗口PO文「鄭文燦X的還敢想選總統？」，直接點名范雲、前交通部長林佳龍與鄭文燦就是防疫最大漏洞，痛批范雲跟林佳龍搞出3+11，鄭文燦把防疫旅館搞到染疫旅館，實在離譜。

(中時新聞網)