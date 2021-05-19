鑑於未上市公司獲利增加與上市步伐加速，美國對沖基金對未上市公司的興趣攀升，積極布局明日之星。

包括維京全球投資（Viking Global Investors）、Maverick資本和Lone Pine資本在內的對沖基金，近期皆加碼投資未上市公司。維京為醫療與生技未上市公司的大型投資人，據維京潛在客戶表示，維京計劃為首檔專注於未上市公司的基金募資10億美元，該檔基金預計在10月1日結束募資。

有些對沖基金將部分資金投入未上市公司多年，因為這些公司身為私人企業的期間較長，若不及早投資，可能會錯失獲利機會。然而近來未上市公司有亮眼的獲利，而且上市的速度也加快，助長美國對沖基金對未上市公司的興趣。

根據Dealogic數據，2021年至5月14日止，透過股票首次公開發行（IPO）、特殊目的收購公司（SPAC）與後續發行進入美國股市的股票，規模超過3,120億美元，金額高於2020年止10年平均的近2,900億美元。

律師事務所Schulte Roth ＆ Zabel合夥人卡普蘭（Jason Kaplan）表示，市場對未上市公司股票的需求龐大。每周有多位對沖基金經理人與卡普蘭洽談，討論投資未上市公司的方法。

值得一提的是，投資人對未上市公司的熱度不知會持續多久。與特殊目的收購公司合併的交易近來有減少之勢，而且許多新上市的企業股價跌破IPO價。此外，對沖基金客戶對於未上市股票流動性的疑慮也未曾消減。

儘管如此，仍有部分對沖基金看好未上市公司。Maverick投資「韓國亞馬遜」Coupang將近10年，後者3月在美國上市為Maverick帶來可觀報酬。

(工商 )