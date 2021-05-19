美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）18日晚間公布跨黨派修正法案，計劃在未來5年斥資520億美元，大力提振美國的半導體生產和研發。

舒默指出，晶片短缺讓美國製造業承受巨大衝擊，美國不能依賴外國供應晶片，這項修正案能確保美國不會陷入該困境。

這項緊急撥款提案將納入參院本周審的修正草案中，草案預計挹注1,200億美元於美國基礎與先進科技研究，以便與大陸相競爭。

舒默表示，美國必須因應來自大陸各方面的競爭，特別是科技競賽。倘若美國不能大膽和大步行動，美國一整個世代可能流失數以百萬計的高薪工作。

該提案包含495億美元緊急追加撥款，補助在2021年納入國防授權法的晶片條款。美國總統拜登也曾要求500億美元經費，援助美國的半導體生產與研發。

根據路透社報導，提案包含390億美元生產和研發獎勵，以及105億美元用來執行包括國家半導體科技中心、國家先進封裝製造計畫，以及其他研發計畫。法案亦包含15億美元的緊急融資，協助利用西方企業的技術，以取代華為中興通訊等大陸設備供應商。

提案摘要指出，美國迫切需要提供經費，快速地執行這些重大計畫，以維護經濟與國家安全。大陸豪擲逾1,500億美元發展半體製造，以便能掌控這項重要技術。1990年時，美國的半體和微電子生產比重仍有37％，如今本國製造的半導體僅剩12％。

福特汽車（Ford）4月曾預警，晶片供不應求可能讓第二季的汽車產量腰斬，讓公司在2021年蒙受25億美元損失，全年汽車產量約減少110萬輛。通用汽車（GM）也因為相同原因，延長數座北美廠房的停工時間。

(工商 )