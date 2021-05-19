澳洲統計局19日公布，第一季薪資物價指數（WPI）季增0.6％，升幅高於經濟學家預估的上升0.5％。與2020年同期相比，WPI數據年增1.5％。澳洲首季薪資上揚，反映經濟回復動能。澳洲央行預期，未來幾個月就業成長仍能維持強勁。

(工商 )