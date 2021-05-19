澳洲第一季薪資上揚 23:022021/05/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局19日公布，第一季薪資物價指數（WPI）季增0.6％，升幅高於經濟學家預估的上升0.5％。與2020年同期相比，WPI數據年增1.5％。澳洲首季薪資上揚，反映經濟回復動能。澳洲央行預期，未來幾個月就業成長仍能維持強勁。 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 (工商 ) #上揚 #薪資 #WPI #第一季 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 《商情》供應擔憂 周一期銅價格上漲 09:442021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 比特幣崩跌引賣壓 道瓊指數早盤重挫530點 科技股跌勢縮 - 財經 一切都在崩跌 股票、債券、加密貨幣、大宗商品全垮 - 財經 虛擬貨幣大崩跌 比特幣險跌破3萬美元 以太幣暴跌近30％ - 財經 比特幣狂崩引殺機 道瓊期指大跌300點 美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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