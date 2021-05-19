全台進入3級警戒，高雄市防疫加嚴，市長陳其邁一早表示，若民眾倒垃圾未戴口罩，環保局將拒收垃圾，而警方也會不定期巡邏，若發現沒戴口罩者將開罰；高市警方統計，舉發未戴口罩共計331件，另也稽查休閒娛樂場所共計2629家。

高市府審查通過自治條例，上午召開防疫加嚴措施記者會，授權各局處於轄管業務範圍場域內，對未依規定戴口罩者，開罰新台幣3000元到1萬5000元。市警局長黃明昭晚間也到街上視察防疫情況，以及首重民眾等待垃圾車時，有無將口罩戴好。

而新興分局針對轄區各人潮眾多場所強力執法，警方一天執法過程下來，發現仍有少數民眾仍無視疫情嚴峻，未戴口罩出門，警方立即拍照存證並開出告發單，其中光是新興警方就開出41件告發單，包含市場、道路、籃球場、公園等公共場所；警希望強力執法下，能夠提升民眾遵守防疫規定，盡早降低當前疫情快速傳播的情形。

(中時 )