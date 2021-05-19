陳時中5月13日投書英國媒體，要幫全球建立醫療體系。（圖／擷取自英國《金融城早報，City A.M.》網站）

衛福部長陳時中被踢爆，5月13日還投稿英國媒體，要幫全世界建立醫療體系，被美麗島電子報吳子嘉痛批吹牛皮、狀況外！

根據5月14日《newtalk》的報導，陳時中於5月13日投書英國媒體《金融城早報》（City A.M.）表示，台灣在COVID疫情中倖存下來，可以協助建立全球醫療體系。陳時中的文章中強調，台灣是全球防疫最成功的國家之一，希望把台灣成功經驗推廣到全世界，確保所有人享有高品質醫療衛生服務。

而5月13日當天。台灣本土確診病例僅13例，5月14日也僅29例，而就在陳時中投稿英國媒體說大話後過兩天，也就是5月15日，台灣疫情就大爆炸，當天確診病例來到180例，之後是16日的206例、17日的333例、18日的240例，以及今（19）日的267例。

吳子嘉18日在《關鍵時刻》諷刺陳時中，當時還要幫全世界建立全球衛生體系，吹牛批吹一大堆，完全狀況外，結果現在變怎樣？全國最偉大的疫情指揮官，完全狀況外，螺絲整個鬆了，然後推給地方政府，再發哏圖，說頭髮變白，要疼惜陳時中，這就是在搞內宣，錯了還瞎掰，一直搞內宣。

吳子嘉直言，陳時中是牙醫，不是公衛系統，公衛的情報系統出問題。而柯文哲是醫生，侯友宜是警察，毫不客氣就開始下令了！他更痛批，現在指揮中心根本人間蒸發，已經失控，角色已經沒了，被地方政府接管了，疫苗更別提了！

吳子嘉也痛批蕭美琴，台灣人施打疫苗意願高不高，跟買疫苗的政策有甚麼關係？以色列每一百人打121劑疫苗，這就是厲害的國家。吳子嘉直指，陳時中就是想拖時間，拖到明年選台北市長。

(中時新聞網)