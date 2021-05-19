疫情延燒，國內大學陸續宣布17日起改採遠距教學，不少離鄉背井的學生也開始陷入掙扎，是否要返回老家。一名台科大女學生決定回家，但她也盡力做到防護，移動過程口罩戴兩層、戴實驗用白手套，酒精當香水噴；回家待在房間隔離，上廁所也戴口罩，讓其他網友大讚，如果大家都能做到像她這樣的程度，回家就不會被罵亂移動了。

一名台科大女學生在Dcard發文表示，看到很多人在吵要不要回家，能不回家是最好，但很多人都是不得已，或是家人要求，她也是其中之一，但她認為自己盡力做到最好，雖然不盡完美，但是保護自己也保護他人。

女大生選擇搭高鐵回家，她口罩戴兩層（一層醫療口罩一層布口罩），戴實驗用白手套，酒精不停的噴，連行李箱包括輪子通通噴。

一進家門門口就放洗衣籃直接脫光換掉去洗澡，接下來都待在房間，真的需要出來上廁所什麼的就戴口罩，使用完消毒。盥洗用品都獨立分開放房間，食物也是送到門口她再拿。連爸媽都說她太誇張，但女大生堅持站穩立場。

女大生說，當然有許多不便，家人也想團聚，但她認為「真的要先好好保護他們、也保護自己，如果回家了，真的沒關係，一樣在家裡好好的防疫，因為家中長輩的免疫力真的沒有我們好，要多多互相cover才是上上策」。

女大生的作法獲得其他許多網友的讚賞，有人說「如果其他人或者多數人都跟你一樣，就算大家都回家，真的沒那麼多人會去靠背！」、「我也回家了....其實這幾天一直很猶豫....但最後還是回來了，我的作法是自己先待在沒人的舊家14天」、「如果你也能理解看到出去玩的人有多生氣，那希望你也能理解看到很多人一回家完全沒有自我隔離有多令人生氣，完全沒有危機感，甚至很無所謂，這才是讓人生氣的原因。像你們這樣做好的真的不多，所以比起責怪，我更感謝你們即使回家還能那麼自律的做好能做的」。

(中時新聞網)