美國銀行（BofA）18日公布5月基金經理人調查顯示，69％的受訪者預期經濟成長與通膨壓力將「高於趨勢」（above-trend），此佔比創下歷史新高。通膨升溫令成長型股票面臨拉回風險，促使這些經理操盤手七年來首度加碼英股，同時降低科技股的曝險部位。

調查結果顯示，高達84％的受訪者預期經濟將會更加強勁，78％看好未來一年全球獲利改善。該調查共訪問194位基金經理人，合計管理資產達5,920億美元。

此外，約83％的受訪者預期未來一年通膨將攀升，此佔比較上個月調查下滑10個百分點，但仍處於歷史相對高水平。更多基金經理人（63％）預期短期利率將上升，較4月份調查高出6個百分點。

在經歷一年多疫情肆虐後，基金經理人如今將通膨視為最大的尾端風險（35％），接著是退場恐慌（taper tantrum，27％）與資產泡沫（15％）。僅有9％受訪者認為疫情是最大風險。

(工商 )