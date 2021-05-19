本土疫情持續嚴峻，今（20日）新增267例本土確診，除了台北市、新北市外，其他縣市的本土個案也在陸續增加，台南市更首度出現本土病例，指揮官陳時中宣布，即日起全國疫情警戒提升至第3級，標準與雙北一致 ，將協助地方在各熱區點增加篩檢站，有需求民眾請攜帶「身分證」和「健保卡」前往，全程都需配戴口罩。

【台北市】

●篩檢地點：聯合醫院中興院區、和平院區、西園醫院、剝皮寮、青草廣場。

●篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，有意願篩檢之民眾。

●開放時間： 08:00～24:00，每天8點起發放號碼牌，分早、中、晚3梯次。

●篩檢費用：免費。

【新北市】

新北市土城醫院今增設社區篩檢站，不到下午1點就有許多民眾排隊。（資料照／蔡雯如攝）

●篩檢地點：市立聯合醫院板橋院區、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院。

新北聯合醫院板橋院區

●篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。

●分區民眾篩檢：

永和耕莘醫院、部立樂生療養院：中和、永和、新店。

新北市立土城醫院：土城、板橋、樹林。

●開放時間：09:00-21:00，每天8點起發號碼牌。

●篩檢費用：免費。

【桃園市】

●篩檢地點：桃園市將陸續設置30個社區篩檢站，明（19日）先完成桃園區軍備局土地、中壢區中正公園、中壢區中正公園3處篩檢站，由衛生局和基層醫療院所來支援篩檢。

●篩檢對象：以有症狀、雙北旅遊史民眾優先。民眾以撥打1922後由衛生局安排篩檢。

●篩檢費用：免費。

【苗栗縣】

苗栗縣政府衛生局將在5月20、21日2天下午在後龍鎮設置快篩站。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

●篩檢地點：後龍鎮復興里籃球場前空地

●篩檢對象：與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。

●篩檢時間：5月20日、21日，13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）

●篩檢費用：免費。

【台中市】

台中市政府在10間醫療院所設置快篩站，5月20日起開始提供民眾篩檢，與確診者足跡重疊者可免費篩檢。（台中市衛生局提供）

台中市政府在10間醫療院所設置快篩站，5月20日起開始提供民眾篩檢，與確診者足跡重疊者可免費篩檢。

●篩檢地點：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院。

●篩檢對象：與確診者個案有接觸史且足跡重疊者。

【彰化縣】

溪湖鎮湳底社區發展協會19日成立COVID-19行動快篩站。（衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

●篩檢地點：溪湖溪湖湳底龍水宮、衛生福利部彰化醫院院外採檢站。

●篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者。

●篩檢時間：

第一梯次→8：30～12：00，60歲以上民眾。

第二梯次→10：30～12：00，50歲～60歲民眾。

第三梯次→13：00～15：00，40歲～50歲民眾。

第四梯次→15：00～17：00，40歲以下民眾。

【台南市】

●篩檢地點：東區、安南區、永康區及新營區等4區衛生所設立篩檢站。

●篩檢對象：針對曾搭乘110年5月14日火車117車次第2車廂之乘客。

※攜帶物品：健保卡、身分證，並主動告知旅遊史、職業別。

※注意事項：全程配戴醫用口罩，請勿搭乘大眾交通工具。

※若身邊有人察覺身體狀況有異，但不清楚篩檢站在哪，也可透過疾管署網站「全國指定社區採檢院所」查詢功能，就近前往可配合採檢醫療院所。

(中時新聞網)