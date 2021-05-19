本土疫情持續嚴峻，今（20日）新增267例本土確診，除了台北市、新北市外，其他縣市的本土個案也在陸續增加，台南市更首度出現本土病例，指揮官陳時中宣布，即日起全國疫情警戒提升至第3級，標準與雙北一致 ，將協助地方在各熱區點增加篩檢站，有需求民眾請攜帶「身分證」和「健保卡」前往，全程都需配戴口罩。
【台北市】
●篩檢地點：聯合醫院中興院區、和平院區、西園醫院、剝皮寮、青草廣場。
●篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，有意願篩檢之民眾。
●開放時間： 08:00～24:00，每天8點起發放號碼牌，分早、中、晚3梯次。
●篩檢費用：免費。
【新北市】
●篩檢地點：市立聯合醫院板橋院區、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院。
新北聯合醫院板橋院區
●篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。
●分區民眾篩檢：
永和耕莘醫院、部立樂生療養院：中和、永和、新店。
新北市立土城醫院：土城、板橋、樹林。
●開放時間：09:00-21:00，每天8點起發號碼牌。
●篩檢費用：免費。
【桃園市】
●篩檢地點：桃園市將陸續設置30個社區篩檢站，明（19日）先完成桃園區軍備局土地、中壢區中正公園、中壢區中正公園3處篩檢站，由衛生局和基層醫療院所來支援篩檢。
●篩檢對象：以有症狀、雙北旅遊史民眾優先。民眾以撥打1922後由衛生局安排篩檢。
●篩檢費用：免費。
【苗栗縣】
●篩檢地點：後龍鎮復興里籃球場前空地
●篩檢對象：與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。
●篩檢時間：5月20日、21日，13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）
●篩檢費用：免費。
【台中市】
台中市政府在10間醫療院所設置快篩站，5月20日起開始提供民眾篩檢，與確診者足跡重疊者可免費篩檢。
●篩檢地點：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院。
●篩檢對象：與確診者個案有接觸史且足跡重疊者。
【彰化縣】
●篩檢地點：溪湖溪湖湳底龍水宮、衛生福利部彰化醫院院外採檢站。
●篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者。
●篩檢時間：
第一梯次→8：30～12：00，60歲以上民眾。
第二梯次→10：30～12：00，50歲～60歲民眾。
第三梯次→13：00～15：00，40歲～50歲民眾。
第四梯次→15：00～17：00，40歲以下民眾。
【台南市】
●篩檢地點：東區、安南區、永康區及新營區等4區衛生所設立篩檢站。
●篩檢對象：針對曾搭乘110年5月14日火車117車次第2車廂之乘客。
※攜帶物品：健保卡、身分證，並主動告知旅遊史、職業別。
※注意事項：全程配戴醫用口罩，請勿搭乘大眾交通工具。
※若身邊有人察覺身體狀況有異，但不清楚篩檢站在哪，也可透過疾管署網站「全國指定社區採檢院所」查詢功能，就近前往可配合採檢醫療院所。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。