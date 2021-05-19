瑞士男網天王費德勒(Roger Federer)的大滿貫紀錄已經被宿敵納達爾(Rafael Nadal)追平，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)亦在後頭緊追不捨。不過《路透社》報導，如果交給女網天后小威廉絲( Serena Williams)來選，她認為費德勒才是網壇史上最偉大的男子選手。「誰是最偉大的球員，我認為就是兩個字：Roger Federer。」

大滿貫拿多少個冠軍不是最重要的，小威認為費德勒有更多過人的地方。「他是偉大、高格調、驚奇、改變網球的一個綜合體。你會看到有球員模仿他的打法，模仿他的腳步、他的技巧，他真的是天才。」

小威自曝是費德勒的超級球迷：「我就是覺得他是最偉大的球員。你不可能不喜歡上這個傢伙，他的比賽那麼精采，我希望我也能像他那樣打球。」她自己全盛期的球風亦是無人能及，強悍的發球，精準具侵略性的擊球，只是一般女選手沒有像她那麼強的身體素質。

其實模仿費德勒球風的人並不多，因為全能型、發球上網都是比較罕有人練習的技巧，費德勒也感嘆過沒有更多人學習他這種打法。費德勒不特別強壯也不特別快，但是他的動作優雅，成為贊助商和球迷的寵兒，讓其他選手羨慕。

費德勒在日內瓦公開賽敗給西班牙選手安杜哈(Pablo Andujar)，安杜哈說：「我一直希望能跟費德勒交手，將來我老了還可以跟兒孫炫耀。費德勒、喬柯維奇、納達爾，他們已經是神話級的人物了，是他們造就了今日的網球。」

(中時新聞網)