本土疫情持續升溫，全台防疫今起升高至第三級警戒。審計部副審記長李順保晚間表示，該部有2位司機同仁確診，其中1名司機因曾有萬華活動史，主動篩檢呈現陽性，進一步對曾和這名司機接觸過的同仁快篩，發現另一位同間辦公室的同仁也呈現陽性，兩人已隔離。

李順保說，部內有1名司機因曾在萬華地區停留過，雖然無症狀，但上周主動採檢，呈現陽性，並向審計部通報，由於這名司機屬於輕症，因此先以居家隔離為主，台北市衛生局與審計部也密切和他聯繫。

李順保表示，審計部隨後要求與該名司機在同間辦公室及接觸過的人員進行篩檢，篩檢結果發現，與這名司機同一間辦公室的同事也出現陽性，同樣沒有症狀，台北市衛生局立即馬上安排入住防疫旅館；其餘同仁因快篩結果呈現陰性，採居家隔離自主健康監測，有狀況隨時回報。

李順保指出，審計部也在周一全面消毒，目前採取分流上班，三分之一人員居家辦公，在審計部上班的人員也都全程戴口罩，另居住在新北市中永和地區的同仁，則在南勢角訓練中心異地辦公。

(中時 )