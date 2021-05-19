美國智庫學者指出，美國空軍已證實，要將現役LGM-30G「義勇兵三型」洲際彈道飛彈（ICBM）的壽命延長至2075年，費用比研發下一代ICBM「陸基戰略嚇阻」（GBSD）飛彈高380億美元（約新台幣1.06兆元），且就算僅是短期延壽，也不會比GBSD計畫划算；加上新飛彈帶來的更高戰力和安全性，將有望終結美國國會近年持續不斷的ICBM爭辯。

美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國防中心核子嚇阻與飛彈防禦政策分析師蓋勒（Patty-Jane Geller）指出，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令提摩西．雷（Timothy Ray）上將證實，將義勇兵三型延壽至2075年須耗資1330億美元（約新台幣3.7兆元），而研發GBSD則預計約950億美元（約新台幣2.65兆元），強調義勇兵三型太老舊，「現在才升級已經太遲了」。

部分國會議員認為若僅將義勇兵三型延壽至2040年，並減少其數量，將會比現在開始研發GBSD便宜。但蓋勒表示，由於義勇兵三型過於老舊，許多組件要更新到足以在現有環境中使用，便須花費大筆經費，與延壽多久無關。2016年時任AFGSC司令蘭德（Robin Rand）上將便曾表示，就算僅將義勇兵三型延壽至2045年，相關升級費用也不會降低。

若空軍在為義勇兵三型延壽的同時減少其數量，那成本或許能和GBSD計畫打平，但這將導致俄羅斯、中國大陸等對手不願意接受軍備管制談判，畢竟如果美國無論如何都會自己裁減ICBM，別國怎麼可能傻傻地跟著一起裁？且美國會近期也已多次強調，不會接受以裁減現有兵力為基礎的部隊升級計畫。

最重要的是，在對手持續增強自身實力下，美國若繼續維持過時多年的戰略武器，將讓其嚇阻能力降低，因為對手可能認為義勇兵三型已無法順利達成任務；例如由於過於老舊而難以與新系統整合，對手可能認為其有機會以網路攻擊癱瘓義勇兵三型。

(中時新聞網)