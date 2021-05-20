全國防疫進入三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。但知名直播主「杏仁哥」今(19日)晚直播與多人用餐，高市衛生局表示，此舉恐已違法，可依傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元。

繼高市昨天禁止室內5人以上、室外10人以上聚會後，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國進入三級警戒。但媒體報導，直播主「杏仁哥」晚間開直播時，疑似與直播主「高鈞鈞」等至少7人同處一室用餐，違反聚會禁令。

對此，高雄市衛生局表示，全國進入防疫三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，任何聚會一律禁止，違者可依「傳染病防治法」第36條開罰新台幣3000元至1.5萬元，民眾若有發現違規，皆可蒐集事證並向市府檢舉，市府也會主動查辦違規民眾。

針對這場直播聚會，衛生局表示，室內5人以上、室外10人以上聚會禁令不包括同住者，但若現場人員未同住則可能違法，市府將對本案進行調查，了解事發地點是否在高雄，該開罰就開罰。（編輯：張雅淨）1100519

(中央社)