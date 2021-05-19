32歲日本女星新垣結衣今（19日）無預警宣布結婚，證實是先前合作拍戲過的男星星野源，新垣結衣死會消息一出，大批男粉絲心碎一地，還有股民因此點名要做空新垣結衣曾代言的任天堂，到處都是她的廣告，看了反而反感；貼文一出，許多網友熱烈響應「空爆他」、「悲憤空，不能接受」、「這個標的感覺很準喔」。

根據日本媒體報導，新垣結衣今（19日）透過經紀公司發表聲明，宣布與曾合作拍電視劇《月薪嬌妻》的星野源結婚，此外還宣布將離開現在的經紀公司LesPros娛樂，與星野源一同於演藝圈打拚；而在不久後，星野源也在社群網站證實了此事。

隨著新垣結衣死會的消息一出，許多男粉絲哀鴻遍野，很是不能接受，有網友因此在社群網站PTT股版發文看空任天堂，看空原因是過往日本當紅明星結婚，日股幾乎都會下跌，而新垣結衣曾代言過的任天堂，他認為會首當其衝，「多少人買健身環是幻想一起玩，現在幻想破滅還會想玩嗎？」

此外，隨著每次日本明星拋出喜訊，日本就誕生了個怪談，若當紅人氣演員結婚，就會對股市產生影響，例如石原聰美結婚剛好碰上東京證券交易所故障，停止交易，而這次新垣結衣更有網友幽默表示，「恐怕會導致東京證交所倒閉」。

新垣結衣結婚網暴動，悲憤點名任天堂：空爆他。（圖／摘自推特）

社群網站Twitter有網友整理出過往日本當紅明星結婚，日股的下跌紀錄：

堀北真希結婚－下跌895點

木村沙織結婚－下跌298點

福山雅治結婚－下跌714點

釋由美子結婚－下跌203點

北川景子結婚－下跌479點

優香結婚－下跌582點

押切萌結婚－下跌307點

小倉優子結婚－下跌1010點

石原聰美結婚－日本東京證券交易所故障，全天暫停交易

貼文曝光後，引來大批網友悲憤迴響，「空爆」、「空爆他」、「這個勝率很高耶」、「任天堂就是媒人，空爆」、「all in身家空」、「台股崩千點可以忍，正妹結婚不能忍」、「switch丟垃圾桶了」、「笑死，任天堂大利空」。

(中時新聞網)