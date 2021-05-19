隨著台股這兩周經歷美股科技股重挫、本土疫情急升溫，導致上周台股出現史上最大跌點，一路失守萬七、萬六關卡，但隨著國安基金官員出面喊話，指出目前市場仍未失序，台灣經濟基本面良好，台股周二(18日)迎來史上最大漲點793點，台股雖周三受到電子權值股走弱下挫，但在航運鋼鐵族群大漲撐盤下，終場小跌13.32點，收在16132.66點。在股市劇烈震盪之下，當沖比重反而節節升高，如今更是逼近5成、來到歷史新高。

三大法人合計賣超 277.86億元，外資及陸資賣超293.81 億元，投信買超 21.95 億元，自營商賣超 6 億元。台股19日成交量達4,383.14億元，合計盤後來到4,418億元。從融資餘額來看，從周二開始連2日上升，19日來到2,162.65億元。

至於上周的股市大跌，導致違約交割金額暴增，14日達3.16億元，創下新高紀錄。其中以陽明違約交割金額高達1.03億元最高，長榮3526萬元其次，中鴻則是3934萬元。不過，隨著融資維持率降至150%區間，市場總體成交量明顯縮減，17日違約交割「買進、賣出合計總金額」為7,234萬元，「買進、賣出相抵後金額」僅572萬元，沒有個股達到違約資訊揭露的標準。

19日當沖交易買進成交金額2,129.88億元，占市場比重48.2%；當沖交易賣出成交金額2,135.73億元，占市場比重48.34%，超越先前5月14日創下歷史高點紀錄。

陽明連續2日漲停，18日收在80.5元，成交量放量至37.53萬張，當沖買進/賣出金額分別達173.04億元、173.21億元。

長榮同樣連2日漲停，成交量達42.48萬張，當沖買進/賣出金額分別達180.45億元、180.52億元。兩檔股票成交量明顯放量增長。

中鴻也是連2日漲停，成交量達20.43萬張，當沖買進/賣出金額分別達56.71億元、56.83億元，均較前幾日有放大的趨勢，當沖成交張數比重也回到6成以上。

(中時新聞網)