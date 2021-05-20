俄羅斯航太集團(Russian Aircraft Corporation，俄語：OAK)表示，MiG-29的終極改良型MiG-35隨時可以量產，雖然問世的太遲，但是仍然至少有超過100架的生產需求量。

商業內幕(Business Insider)報導，雖然具匿蹤性能的五代戰鬥機，比如美國F-35 聯合打擊戰機，或是俄羅斯 Su-57「重罪犯」(Felon)，相當熱門，但是維護相對容易的4代+戰機，仍然是空軍的主流，甚至還回復生產。

比如美國空軍就購買波音F-15EX， 來替代服役許久的F-15C；相同的，俄羅斯也可能以 MiG-35來取代空軍機隊當中的MiG-29。

MiG-35雖然在外型上保留多數MiG-29的特徵，但是改進幅度相當大，比如取消機背輔助進氣口，尾部延伸出尾刺，機身應用複合材料等等，座艙也進行優化，使得飛行操作更為方便容易。MiG-35計畫的負責人穆許格·巴洛揚（Musheg Baloyan）說：「飛行員喜歡這架飛機，它相當易於操作，功能強大。」

MiG-35提供三種版本：訓練型（UB）、單座型（C），和雙座型（D）。

MiG-35計畫自2007年啟動，但是發展一直很緩慢，直到2013年俄羅斯空軍才宣布計劃訂購37架。迄今為止，已經生產了14架MiG-35，包括6架原型機，和8架初期量產型。

MiG-35安裝有更好的航空電子設備和先進武器系統，機首安裝著新型「甲蟲-A」Phazatron Zhuk主動電子掃描雷達，它具有多目標偵測能力，也更能抵抗電子干擾，具有探測匿蹤目標的效果。

動力來源使用2具 RD-33MK渦輪扇引擎，最大極速2.25馬赫，戰鬥半徑約為1000公里。

俄羅斯「雨燕」飛行表演隊是操作MiG-29UB型戰機，或許也會趁此機會更換成MiG-35。

(中時新聞網)