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一探古往今來的稅務大觀園，反思如何打造未來的烏托邦。

課稅的藝術，是拔最多的毛，但讓人民發出最小的聲音？

稅怎麼來，決定人類歷史怎麼走。

這場稅賦的攻防戰，可以荒謬至迫使人民拆窗戶，也可能美妙到每天只要工作三小時。

▏連擁有最聰明腦袋的愛因斯坦都說：全世界最難懂的就是所得稅了。

政府，是我們這一生買過最貴的東西，但我們對於稅金如何使用卻沒有置喙的餘地。

在每次繳稅深感被剝一層皮之際，我們可能沒想過，今日的稅制其實已經多次進化，歷史上多的是猶如荒誕鬧劇的稅賦政策。

十七世紀，英國曾經課徵壁爐稅，稅務員必須進到民眾家裡清點壁爐數量，既擾民又侵犯隱私，體貼的政府於是想到一個替代方案：窗戶稅。稅務員只須在屋外數算窗戶數量，而且窗戶應該足以代表一個人的財富，畢竟，房子愈大，窗戶就愈多。

但政府沒料到的是，人民的行為開始走樣。為了避稅，民眾拆掉自家窗戶、要求建商減少新建案的窗戶。一項稅賦政策，扭曲了一個城市的外觀；而窗戶減少所造成的日照不足與空氣不流通，更成為流行疾病盛行的幫凶。大文豪狄更斯不禁感嘆：「自從實施了窗戶稅，光線和空氣都不再是自由的了。」

另一方面，稅賦，也促成了美國誕生、法國大革命、印度獨立；世上的偉大建築如金字塔、白宮等都在稅收支撐下興建；人類能踏上月球，靠的當然也是納稅錢。稅賦，不只影響個人財產，更牽動著社會經濟、人口遷移、宗教信仰等眾多面向。

▏比爾．蓋茲主張：我們應該對機器人課稅。

隨著網際網路的興起，「零工經濟」（gig economy）開始走紅，工作者不再侷限於國家與區域的限制。加密貨幣也已成為一個規模以數十億美元計的產業；區塊鏈科技的用途廣泛，早已超越線上現金替代性系統的範疇。這一切，皆使得課稅難上加難。

世界正在改變，到了二○三○年，人們甚至可能有如最有影響力的經濟學家凱因斯在一九三○年所做的預測：每天只須工作三小時，就能過著擺脫「基本經濟問題」的閒適生活。

然而，沒有稅賦，就沒有政府。當破壞式創新產業正在改寫世界規則，舊的稅制要如何改變，才能繼續支撐政府的功能與服務？

【精彩書摘】

加密貨幣（虛擬貨幣）：稅務員的惡夢

2018年冬天，我與羅傑．弗爾共進晚餐，他可能是比特幣最著名的早期發起人。他對此一新科技的熱情推廣為他贏得了「比特幣耶穌」（Bitcoin Jesus）的稱號，而他在此一領域精明的投資則使他無數次地成為百萬富豪。他現在是bitcoin.com的執行長。我當時試著告訴羅傑，「數位遊牧民族」的勞動力潛力驚人，並將嚴重影響政府稅收，不過他早就已經知道了。

「你不必告訴我這些，我每天都看得到。」他說道。「我就是提供他們工作的人之一。」

「有多少人為bitcoin.com工作？」我問道。

「可能130、140個，」他說道。「他們都是某種形式的數位遊牧民族。大部分的時間我都不知道他們在哪裡。可能是里斯本、清邁，而在下週又跑到麥德林。」

「他們都是哪裡人？」

「噢，老天，來自世界各地。我有美國人為我工作，也有歐洲人與亞洲人──中國人、韓國人、日本人、印度人、印尼人──南非人。少說也有20個國家。」

「你怎麼付他們錢？」我問道。

「比特幣現金，」他直截了當地回答（比特幣現金是比特幣的分支，用來加速支付的速度）。「就執行而言，要以他們國家的貨幣支付，太貴也太麻煩了。他們提供的是無國界的數位服務，因此我們也付給他們無國界的數位貨幣。這是唯一行得通的法子。再說，他們也想要我付比特幣現金。這是他們為我工作的原因。」

加密貨幣是出了名的波動劇烈。「匯兌風險怎麼辦？」我問道。

「他們並不介意。他們可以在一拿到之後就轉換成他們國家的貨幣，不過就我所知，他們都不會這麼做。他們相信比特幣現金，他們想要盡可能地擁有。」

「稅金怎麼辦？」

「噢，老天，為各個不同國籍的人處理稅務，僱用專家，有的是兼職的，有的又是全職的，所有的花費──我連想都不敢想。他們是遊牧民族，沒有人是朝九晚五。他們有自己的時間表，他們會處理自己的稅務。」

「你認為他們會繳稅嗎？」

「你不必問他們這個。這是他們的責任──在他們與他們的政府之間。我認為有些會繳稅，有些不會，因為他們長年不在家，而且也無意回家；他們不喜歡他們國家的現狀；他們並不支持他們的政府；他們覺得他們政府的所作所為不對—因此他們可能拒絕繳稅。還有一些人，你知道，他們想要守法，但是現在的稅法根本不適合他們。他們的身分不明確，官僚作業又太複雜，乾脆就算了。」

這批快速增長的勞動力不僅在工作上超越國界，他們所使用的貨幣也超越國界──傳統金融之外的非政府貨幣。這將使得交易更加難以追蹤、控制與課稅。

還記得里維斯預測2035年會有十億位的數位遊牧民族嗎？「在我所認識的所有數位遊牧民族中，」里維斯表示。「至少有一半是在加密經濟中工作。」如果當前此一趨勢持續下去，到了2035年，就有高達五億的人是在政府貨幣體系之外工作。這樣的說法或許聽來可笑，不過了解最新情勢的加密貨幣擁護者會告訴你，此一數字可能還會更高。

在政府稅收所面臨的新興威脅中，加密貨幣科技可能是最嚴重的。

貨幣其實就是科技。比特幣與其各種分支都在持續進化中，其目的就是要成為網際網路上的現金。現實中，不太可能出現大批群眾每週在大賣場使用比特幣做例行採買，不過加密貨幣在線上交易中的使用將會持續成長。

許多加密貨幣都是有特定的目的。有的是需要匿名使用〔門羅幣（monero）、Grin〕；有的是強調交易速度〔萊特幣（litecon）、達世幣（dash）〕；有的是為支付小費或小額款項〔恆星幣（stellar）、狗狗幣（dogecoin）〕，還有一些是具有應用程式的〔以太幣（ethereum）、艾達幣（cardano，ADA）、EOS〕等等。現今已有超過三千種替代幣問世，使得法定貨幣看來有些落伍了。

可以預見在不久的將來，電腦與手機內具有多個錢包會成常態，形同你有各種不同的應用程式一樣，每個錢包都有一個特定用途的加密貨幣──用來打賞你喜歡的博客貼文、圖像或影片；買賣股票、貴金屬與債券，或是購買黑市商品。政府該如何在避免大量侵犯隱私的情況下，追蹤這些交易與進行課稅？效率又會有多高？

加密科技現在已可允許人們避開大企業與政府的耳目進行聯絡、瀏覽與交易。結果，資訊與人們變得愈來愈難以控制與課稅。要加密某件東西十分容易，但要解密就困難多了。「就像雞蛋一樣，」科技作家傑米．巴特利特（Jamie Bartlett）表示。「把蛋打破十分容易，把蛋放回蛋殼恢復原狀就難了。」「全世界都相信加密科技。」另一位密碼龐克朱利安．亞桑傑（Julian Assange）表示。這對政府當局是一項直接挑戰，政府可以用此科技作惡或是為善，全在一念之間。更重要的是，這也直接挑戰國家壟斷貨幣與課稅的能力。

幣基（Coinbase）與國稅局間的故事預示加密貨幣與政府的未來

比特幣社群為拒絕認同比特幣潛能的人發明一個名詞──非幣者（nocoiners）。非幣者認為比特幣若是「變得太大」，政府會認定為非法活動。鑑於比特幣在洗錢與黑市交易等方面的潛在用途，政府很容易就找到正當的理由來取締比特幣。就實際層面來看，政府可以關閉主要的交易所、封鎖比特幣公司的銀行帳戶，並將使用比特幣列為非法行為。但是政府無法關閉比特幣，因為比特幣最主要的設計在於它是沒有故障中心節點的分散式網路。它不與任何區域或組織相連。更重要的是主張某些事物是非法的，並不能阻止大眾繼續使用，毒品就是證明。企圖關閉其他的點對點網絡──去年最熱門的網站──也沒有用。如果政府試圖阻止人們使用比特幣，他們就會改用虛擬私人網路（VPN）或洋蔥瀏覽器（Tor）來進行交易，或是乾脆下線他們的比特幣。

不過現在加密貨幣已成為一個規模以數十億美元計的產業，任何試圖阻止它的行為都會面臨多重法律訴訟。區塊鏈科技的用途廣泛，早已超越線上現金替代性系統的範疇，根本已無封閉的意義。我相信會有許多專制政府無論如何都會禁止比特幣，不過此一新經濟只須遷往對其有利的司法管轄區就行了，那些接納它的司法管轄區將可因此享受到新科技帶來的經濟成果，令專制經濟體望塵莫及。就算全球所有的政府聯手禁止加密貨幣（我認為是不可能的），也不可能阻止它的使用。他們可以迫使加密貨幣轉為地下，但是不可能使它恢復到未發明前的狀態。祕密已經曝光了。

不過，政府以後可以要求主要的加密貨幣交易所進行申報。2016年時，美國國稅局試圖強迫全國最大的加密貨幣交易所幣基交出約五十萬名客戶的紀錄，以課徵稅款。幣基拒絕接受傳票，並告上法院。國稅局因而降低要求，只要求比特幣交易在二萬美元以上的帳戶資料。幣基仍不願就範，同時指出即使如此也屬於非法傳喚，但是法院的判決支持國稅局。美國地區法官賈桂琳．柯雷（Jacqueline Corley）寫道，傳票「是為達成國稅局調查幣基帳戶持有人的合法目的，這些人可能並沒有就其虛擬貨幣獲利繳納聯邦稅。」此一判決命令幣基交出約14355個帳戶的歷史交易紀錄、與約九百萬筆以上的交易資料。

國稅局要求相關資料的動機是在於未付稅款。在2013到15年間，比特幣的價值從十三美元躍升至一千一百美元，然而只有802位美國公民如實填寫了報稅表格。相對於因比特幣而大發利市的人來說，這可能只是很小的比率。

此一故事說明了幾種情況。首先，加密貨幣的逃漏稅行為，尤其是在資本利得方面相當普遍。其次，政府一定會設法課稅。如果加密貨幣的規模益趨龐大，政府追討稅收的行為肯定會更為積極。第三，像幣基這樣基本上集中在一個司法管轄區的交易所，最容易成為政府的目標，就算上法院也是一樣。稅務機關的要求會整垮它們。至於將加密貨幣交易遷往其他地方的交易所，例如較為安全的司法管轄區，或是乾脆分散管理的交易所，政府就難以下手。更何況他們可能都是數位遊牧民族。

有一則有關英國發明家麥可，法拉第（Michael Faraday）的故事，他向財政大臣威廉．格萊斯頓解釋電力與他的相關發現，格萊斯頓愈聽愈不耐煩，最後粗魯地問道：「這到底有什麼用？」法拉第的回答立即且直接：「啊，先生，你可能很快就可以對它課稅！」

政府的挑戰在於如何對無疆界的數位經濟課稅。經濟型態已經改變，稅制也必須跟著改變。

(本文摘自《光天化日搶錢：稅賦如何形塑過去與改變未來？》/時報出版)

【作者簡介】

多米尼克．弗斯比（Dominic Frisby）

出生於倫敦，曼徹斯特大學畢業。他是一位財金作家，之前有兩部著作，《後國家時代的生活》（Life After the State）與《比特幣》（Bitcoin），後者大受理察．布朗森爵士（Sir Richard Branson）激賞，稱譽是「一部了不起的書，必須一讀！」他也為雜誌《金錢周刊》（Moneyweek）、《維珍》（Virgin）以及《獨立報》（Independent）撰稿。他在全球各地發表演說，探討金融的未來。他也主持多個線上有聲節目，包括《維珍線上有聲節目》（Virgin Podcast）。

《光天化日搶錢：稅賦如何形塑過去與改變未來？》/時報出版

(中時新聞網)