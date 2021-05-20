新冠肺炎全球大流行，在今（110）年1月本土疫情持續升溫，當時由臺灣產物保險公司推出的防疫保單大賣，收件量超過300萬張、保費收入更超過新台幣15億元；這張標榜只要年繳500元，一旦接獲衛生單位通知需要居家或是集中隔離、檢疫或是治療，即可獲得10萬元補償金。不過，因為銷售爆量、太過熱賣，臺灣產物保險公司已於1月25日停售。

在保單生效日後被隔離即在理賠範圍內

日前有民眾購買這張獲得高度關注熱銷的「防疫保單」，但是接獲衛生局居家隔離檢疫通知書後，向臺灣產物保險公司申請理賠卻遭到拒絕，據了解，該民眾的隔離通知是在保單的生效日之前，因此無法獲得理賠。

臺灣產物保險公司表示，該張保單是在防疫保單宣布停售日1月25日半夜12時才開始生效，而該名保戶被通知隔離的時間，卻是在1月25日半夜12時之前，按照契約條款約定「不在理賠範圍內」。

對此，臺灣產物保險公司再進一步說明，只要是在1月25日停售前買到防疫保單的民眾，一律會在1月25日半夜12時生效；換句話說，凡是在1月25日半夜12時之後，接獲衛生機關／集中檢疫通知書者，都會依約理賠。此外，針對前述該名被拒絕理賠的民眾「保單仍然有效」！

如果以1月份爆發的部桃群聚感染事件為例，當時中央流行疫情指揮中心於1月24日晚間宣布擴大匡列5,000人隔離，如果被隔離民眾投保的防疫保單是在1月25日半夜12時生效，就不在理賠範圍內。

(中時新聞網)